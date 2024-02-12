https://crimea.ria.ru/20240212/bolee-50-zhiteley-dnr-pogibli-pod-ukrainskimi-obstrelami-s-nachala-goda-1134883668.html

Более 50 жителей ДНР погибли под украинскими обстрелами с начала года

Более 50 жителей ДНР погибли под украинскими обстрелами с начала года - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Более 50 жителей ДНР погибли под украинскими обстрелами с начала года

В результате обстрелов украинскими боевиками мирных населенных пунктов Донецкой Народной Республики с начала года погибли 58 человек и 204 получили ранения. Об... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T10:31

2024-02-12T10:31

2024-02-12T10:31

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В результате обстрелов украинскими боевиками мирных населенных пунктов Донецкой Народной Республики с начала года погибли 58 человек и 204 получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин."С 1 января 58 человек погибли, 204 человека ранены, из них девять детей", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, в результате обстрелов ВСУ разрушены порядка 390 жилых домов и 170 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе домов культуры, школ и детских садов.Пушилин добавил, что в последнее время украинские боевики стали чаще применять беспилотники, в том числе камикадзе, для ударов по гражданскому населению. С начала года только от атак ударных дронов и сбросов боеприпасов с БПЛА погибли 8 человек и 39 получили ранения.В конце января украинский дрон атаковал гражданскую машину на трассе Горловка – Донецк, в результате погибли два человека и еще один получил ранения.29 января ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, погибли три человека.23 января в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два сотрудника МЧС России по ДНР. Впоследствии один из них умер.Читайте также на РИА Новости Крым:Электроснабжение в Новой Каховке восстановлено после сильного обстрелаВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовВСУ обстреляли Запорожскую область из HIMARS – есть пострадавшие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)