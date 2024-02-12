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Более 50 жителей ДНР погибли под украинскими обстрелами с начала года
Более 50 жителей ДНР погибли под украинскими обстрелами с начала года - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Более 50 жителей ДНР погибли под украинскими обстрелами с начала года
В результате обстрелов украинскими боевиками мирных населенных пунктов Донецкой Народной Республики с начала года погибли 58 человек и 204 получили ранения. Об... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T10:31
2024-02-12T10:31
2024-02-12T10:31
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В результате обстрелов украинскими боевиками мирных населенных пунктов Донецкой Народной Республики с начала года погибли 58 человек и 204 получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин."С 1 января 58 человек погибли, 204 человека ранены, из них девять детей", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, в результате обстрелов ВСУ разрушены порядка 390 жилых домов и 170 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе домов культуры, школ и детских садов.Пушилин добавил, что в последнее время украинские боевики стали чаще применять беспилотники, в том числе камикадзе, для ударов по гражданскому населению. С начала года только от атак ударных дронов и сбросов боеприпасов с БПЛА погибли 8 человек и 39 получили ранения.В конце января украинский дрон атаковал гражданскую машину на трассе Горловка – Донецк, в результате погибли два человека и еще один получил ранения.29 января ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, погибли три человека.23 января в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два сотрудника МЧС России по ДНР. Впоследствии один из них умер.Читайте также на РИА Новости Крым:Электроснабжение в Новой Каховке восстановлено после сильного обстрелаВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовВСУ обстреляли Запорожскую область из HIMARS – есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Более 50 жителей ДНР погибли под украинскими обстрелами с начала года
58 жителей ДНР погибли и более 200 ранены в результате обстрелов с начала года – Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В результате обстрелов украинскими боевиками мирных населенных пунктов Донецкой Народной Республики с начала года погибли 58 человек и 204 получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"С 1 января 58 человек погибли, 204 человека ранены, из них девять детей", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, в результате обстрелов ВСУ разрушены порядка 390 жилых домов и 170 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе домов культуры, школ и детских садов.
Пушилин добавил, что в последнее время украинские боевики стали чаще применять беспилотники, в том числе камикадзе, для ударов по гражданскому населению. С начала года только от атак ударных дронов и сбросов боеприпасов с БПЛА погибли 8 человек и 39 получили ранения.
"Это заставляет нас расширять различные возможности для защиты. Наше управление ФСБ России по республике сейчас разработало и задействует комплексную защиту (от дронов). Благодаря ей более тысячи беспилотников было нейтрализовано", - отметил глава ДНР.
В конце января украинский дрон атаковал гражданскую машину
на трассе Горловка – Донецк, в результате погибли два человека и еще один получил ранения.
29 января ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, погибли три человека.
23 января в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два сотрудника МЧС России
по ДНР. Впоследствии один из них умер.
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