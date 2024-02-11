https://crimea.ria.ru/20240211/elektrosnabzhenie-v-novoy-kakhovke-vosstanovleno-posle-silnogo-obstrela-1134875800.html

Электроснабжение в Новой Каховке восстановлено после сильного обстрела

Электроснабжение в Новой Каховке восстановлено после сильного обстрела - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Электроснабжение в Новой Каховке восстановлено после сильного обстрела

Херсонские энергетики восстановили электроснабжение в Новой Каховке после обстрела накануне вечером. Аварийно-восстановительные работы на территории Каховского... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T17:35

2024-02-11T17:35

2024-02-11T17:42

херсонская область

каховка

новая каховка

обстрелы всу

происшествия

отключение электроэнергии

новости

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Херсонские энергетики восстановили электроснабжение в Новой Каховке после обстрела накануне вечером. Аварийно-восстановительные работы на территории Каховского муниципального округа планируют завершить в ближайшие часы. Об этом сообщили в Херсоноблэнерго. Вечером 10 февраля ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Каховке.В результате атаки без света остались порядка 8 тысяч абонентов в Каховском и Новокаховском округах Херсонской области. Обстрел продолжался до утра 11 февраля. После снятия режима тревоги по поручению главы Херсонской области Владимир Сальдо срочно были начаты аварийно-восстановительные работы.Чтобы обезопасить мирные города России от обстрелов ВСУ, демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовПострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублейСемь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы

херсонская область

каховка

новая каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, каховка, новая каховка, обстрелы всу, происшествия, отключение электроэнергии, новости, владимир сальдо