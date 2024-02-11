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Электроснабжение в Новой Каховке восстановлено после сильного обстрела
Электроснабжение в Новой Каховке восстановлено после сильного обстрела - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Электроснабжение в Новой Каховке восстановлено после сильного обстрела
Херсонские энергетики восстановили электроснабжение в Новой Каховке после обстрела накануне вечером. Аварийно-восстановительные работы на территории Каховского... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T17:35
2024-02-11T17:35
2024-02-11T17:42
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новая каховка
обстрелы всу
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отключение электроэнергии
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Херсонские энергетики восстановили электроснабжение в Новой Каховке после обстрела накануне вечером. Аварийно-восстановительные работы на территории Каховского муниципального округа планируют завершить в ближайшие часы. Об этом сообщили в Херсоноблэнерго. Вечером 10 февраля ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Каховке.В результате атаки без света остались порядка 8 тысяч абонентов в Каховском и Новокаховском округах Херсонской области. Обстрел продолжался до утра 11 февраля. После снятия режима тревоги по поручению главы Херсонской области Владимир Сальдо срочно были начаты аварийно-восстановительные работы.Чтобы обезопасить мирные города России от обстрелов ВСУ, демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовПострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублейСемь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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херсонская область, каховка, новая каховка, обстрелы всу, происшествия, отключение электроэнергии, новости, владимир сальдо
Электроснабжение в Новой Каховке восстановлено после сильного обстрела
Херсонские энергетики восстановили электроснабжение в Новой Каховке после обстрела
17:35 11.02.2024 (обновлено: 17:42 11.02.2024)