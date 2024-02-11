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ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек
ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек - РИА Новости Крым, 11.02.2024
ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек
Почти восемь тысяч абонентов остались без света в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округах в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T10:40
2024-02-11T10:40
2024-02-11T10:48
владимир сальдо
херсонская область
каховка
обстрелы всу
электроэнергия
отключение электроэнергии
новые регионы россии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Почти восемь тысяч абонентов остались без света в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округах в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.К восстановительным работам смогли приступить только утром, поскольку обстрелы не прекращались."Повреждения значительные. О времени окончания ремонта будет сообщено дополнительно в официальных источниках информации", - добавил Сальдо.Чтобы обезопасить мирные города России от обстрелов ВСУ, демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовПострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублейСемь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы
херсонская область
каховка
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владимир сальдо, херсонская область, каховка, обстрелы всу, электроэнергия, отключение электроэнергии, новые регионы россии, происшествия
ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек
После обстрела ВСУ подстанции в Каховке без электроснабжения остались 8 тысяч человек
10:40 11.02.2024 (обновлено: 10:48 11.02.2024)