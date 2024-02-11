https://crimea.ria.ru/20240211/vsu-obstrelyali-podstantsiyu-v-kakhovke---bez-sveta-pochti-8-tysyach-chelovek-1134868316.html

ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек

ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек - РИА Новости Крым, 11.02.2024

ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек

Почти восемь тысяч абонентов остались без света в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округах в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T10:40

2024-02-11T10:40

2024-02-11T10:48

владимир сальдо

херсонская область

каховка

обстрелы всу

электроэнергия

отключение электроэнергии

новые регионы россии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Почти восемь тысяч абонентов остались без света в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округах в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.К восстановительным работам смогли приступить только утром, поскольку обстрелы не прекращались."Повреждения значительные. О времени окончания ремонта будет сообщено дополнительно в официальных источниках информации", - добавил Сальдо.Чтобы обезопасить мирные города России от обстрелов ВСУ, демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовПострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублейСемь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы

херсонская область

каховка

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, каховка, обстрелы всу, электроэнергия, отключение электроэнергии, новые регионы россии, происшествия