Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240211/vsu-obstrelyali-podstantsiyu-v-kakhovke---bez-sveta-pochti-8-tysyach-chelovek-1134868316.html
ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек
ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек - РИА Новости Крым, 11.02.2024
ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек
Почти восемь тысяч абонентов остались без света в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округах в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T10:40
2024-02-11T10:48
владимир сальдо
херсонская область
каховка
обстрелы всу
электроэнергия
отключение электроэнергии
новые регионы россии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110189/50/1101895052_0:0:2676:1505_1920x0_80_0_0_c79d47bf3fc79161e7a02ff8663a12b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Почти восемь тысяч абонентов остались без света в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округах в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.К восстановительным работам смогли приступить только утром, поскольку обстрелы не прекращались."Повреждения значительные. О времени окончания ремонта будет сообщено дополнительно в официальных источниках информации", - добавил Сальдо.Чтобы обезопасить мирные города России от обстрелов ВСУ, демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовПострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублейСемь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы
херсонская область
каховка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110189/50/1101895052_0:0:2676:2007_1920x0_80_0_0_6e68747586356ac6b474d8e99f25c2db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, каховка, обстрелы всу, электроэнергия, отключение электроэнергии, новые регионы россии, происшествия
ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек

После обстрела ВСУ подстанции в Каховке без электроснабжения остались 8 тысяч человек

10:40 11.02.2024 (обновлено: 10:48 11.02.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Почти восемь тысяч абонентов остались без света в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округах в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Вчера поздно вечером вооруженные формирования киевского режима обстреляли трансформаторную подстанцию в городе Каховка. Из-за повреждения подстанции отключено электроснабжение потребителей в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Без света остались 7,9 тысячи абонентов", - написал он в своем Telegram-канале.
К восстановительным работам смогли приступить только утром, поскольку обстрелы не прекращались.
"Повреждения значительные. О времени окончания ремонта будет сообщено дополнительно в официальных источниках информации", - добавил Сальдо.
Чтобы обезопасить мирные города России от обстрелов ВСУ, демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетов
Пострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублей
Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы
 
Владимир СальдоХерсонская областьКаховкаОбстрелы ВСУЭлектроэнергияОтключение электроэнергииНовые регионы РоссииПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Поезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода
11:19Землетрясение произошло в Турции
11:01Сотрудники Росгвардии ранены при обыске квартиры "взрывателя" в Элисте
10:40ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек
10:28Загадка "шторма века": в Севастополе найден затонувший корабль
10:01Телефонные мошенники придумали новую схему обмана
09:41Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США
09:22Ледяной коллапс в Ростовской области: без света уже 195 тысяч человек
09:11Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержку
09:03В Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры
08:48Эксперт дал прогноз развития туризма в новых регионах: кто будет пионером
08:17Сколько новых детсадов построили в Крыму за 10 лет
07:47Когда в Крыму начнется посевная кампания
07:28В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без света
07:17Водохранилища Крыма переполнены: сколько воды пришлось сбросить в январе
06:57В Севастополе иномарка сбила двоих подростков на мотоцикле
00:01Окна нараспашку: в Крыму до +17
00:00Какой сегодня праздник: 11 февраля
23:57Крупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие
23:38Состоящий на учете в ПНД подорвал неустановленное устройство и погиб
Лента новостейМолния