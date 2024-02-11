https://crimea.ria.ru/20240211/ekspert-dal-prognoz-razvitiya-turizma-v-novykh-regionakh-kto-budet-pionerom-1134760579.html
Эксперт дал прогноз развития туризма в новых регионах: кто будет пионером
Эксперт дал прогноз развития туризма в новых регионах: кто будет пионером - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Эксперт дал прогноз развития туризма в новых регионах: кто будет пионером
Среди территорий новых регионов РФ первым будет развиваться как приморский туристический кластер прибрежный узел от Бердянска до Кирилловки, чему поспособствует РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-11T08:48
2024-02-11T08:48
2024-02-10T19:04
новые регионы россии
радио "спутник в крыму"
мнения
туризм
игорь вахрушев
азовское море
россия
внутренний туризм
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Игорь Вахрушев дал прогноз развития туризма в новых регионах РФ
Игорь Вахрушев дал прогноз развития туризма в новых регионах РФ
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Среди территорий новых регионов РФ первым будет развиваться как приморский туристический кластер прибрежный узел от Бердянска до Кирилловки, чему поспособствует новое транспортное кольцо вокруг Азовского моря. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев. По его мнению, это связано с тем, что здесь есть большие неосвоенные территории, на которых можно построить новые объекты, сразу же внедрив уже отработанные методики."Можно и реконструировать существующие, и поддержать бизнес, который знает особенности этой территории, но направить его в русло российских стандартов. И такой сплав, конечно же, даст положительный результат", – добавил он.При этом, по словам эксперта, и там, где объекты туризма уже действуют, и там, где их нет, российским специалистам предстоит провести большую работу, предваряющую какое-либо строительство и развитие – провести исследования территорий.Это касается и названного района, и всех других прибрежных территорий новых регионов РФ, которые будут объединены транспортным кольцом вокруг Азовского моря и станут развиваться как туристические кластеры, отметил Вахрушев. Это важно, поскольку надо понимать, какой там хотя бы примерный потенциал и ресурсы и как нужно действовать, чтобы развивать рекреацию и сохранить природу, подчеркнул эксперт.Кроме того, практически все имеющиеся средства размещения, оборудование пляжей, пункты проката и прочие объекты туристической инфраструктуры на территориях новых регионов РФ в Приазовье не соответствуют российским стандартам, а они достаточно высокие, и эту проблему предстоит решить, подчеркнул Вахрушев."Они (территории новых регионов РФ – ред.) туристически освоены, но хаотично. Это кластеры, которые развивались стихийно. Бизнес, как мог, так и развивался. И есть определенные проблемы, не только инфраструктурного характера, но даже менталитета ведения туристического бизнеса", – сказал Вахрушев.В этой связи возникнет и еще одна проблема – нехватка кадров, предполагает он.Несмотря на определенные трудности, у России есть возможности и ресурсы, чтобы решить все вопросы и развить в долгосрочной перспективе потенциал новых территорий и крымского побережья Азовского моря, которое стало внутренним морем РФ. "Редкая страна может похвастаться подобным водоемом, который находится в пределах границ. Такой всегда позволяет реализовать различные проекты, не только инфраструктурные, но и социальные, культурные. Плюс четко следить за экологической ситуацией, которая сейчас активно обсуждается и на общественном, и на государственном уровне. Нам все карты в руки", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанамКрым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризмеКак транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240207/cherez-dva-morya-k-novym-regionam-rf-ekspert-o-perspektive-turmarshruta-1134764099.html
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новые регионы россии, мнения, туризм, игорь вахрушев, азовское море, россия, внутренний туризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым.
Среди территорий новых регионов РФ первым будет развиваться как приморский туристический кластер прибрежный узел от Бердянска до Кирилловки, чему поспособствует новое транспортное кольцо вокруг Азовского моря. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев.
"Крупный кластер – территории от Бердянска до Кирилловки: это достаточно крупный прибрежный узел, который начнет развиваться активно, наверное, первым из всех этих территорий", – предположил Вахрушев.
По его мнению, это связано с тем, что здесь есть большие неосвоенные территории, на которых можно построить новые объекты, сразу же внедрив уже отработанные методики.
"Можно и реконструировать существующие, и поддержать бизнес, который знает особенности этой территории, но направить его в русло российских стандартов. И такой сплав, конечно же, даст положительный результат", – добавил он.
При этом, по словам эксперта, и там, где объекты туризма уже действуют, и там, где их нет, российским специалистам предстоит провести большую работу, предваряющую какое-либо строительство и развитие – провести исследования территорий.
Это касается и названного района, и всех других прибрежных территорий новых регионов РФ, которые будут объединены транспортным кольцом вокруг Азовского моря и станут развиваться как туристические кластеры, отметил Вахрушев. Это важно, поскольку надо понимать, какой там хотя бы примерный потенциал и ресурсы и как нужно действовать, чтобы развивать рекреацию и сохранить природу, подчеркнул эксперт.
"Пока мы до конца не знаем особенности, емкости и потенциалы местных пляжных территорий – насколько они потребуют вложений в развитие инфраструктуры, как ее спроектировать грамотно, чтобы не начали размываться пляжи или формироваться ненужные косы, затрудняющие навигацию по Азовскому морю", – пояснил Вахрушев.
Кроме того, практически все имеющиеся средства размещения, оборудование пляжей, пункты проката и прочие объекты туристической инфраструктуры на территориях новых регионов РФ в Приазовье не соответствуют российским стандартам, а они достаточно высокие, и эту проблему предстоит решить, подчеркнул Вахрушев.
"Они (территории новых регионов РФ – ред.) туристически освоены, но хаотично. Это кластеры, которые развивались стихийно. Бизнес, как мог, так и развивался. И есть определенные проблемы, не только инфраструктурного характера, но даже менталитета ведения туристического бизнеса", – сказал Вахрушев.
В этой связи возникнет и еще одна проблема – нехватка кадров, предполагает он.
"Важная проблема, которая возникнет на этих территориях уже после строительства трассы, когда поедут туристы, – это кадровый голод. Это кадры, которые знают российские стандарты, обучены по ним и умеют не только управлять туристической индустрией, но и непосредственно работать, обслуживать туристов. Этот вопрос не до конца решен даже в Крыму, а на новых территориях он встанет первым и очень остро", – считает эксперт.
Несмотря на определенные трудности, у России есть возможности и ресурсы, чтобы решить все вопросы и развить в долгосрочной перспективе потенциал новых территорий и крымского побережья Азовского моря, которое стало внутренним морем РФ.
"Редкая страна может похвастаться подобным водоемом, который находится в пределах границ. Такой всегда позволяет реализовать различные проекты, не только инфраструктурные, но и социальные, культурные. Плюс четко следить за экологической ситуацией, которая сейчас активно обсуждается и на общественном, и на государственном уровне. Нам все карты в руки", – заключил эксперт.
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