https://crimea.ria.ru/20240210/v-krymu-poryadka-80-tsentrov-reabilitatsii-dlya-zavisimykh-rabotayut-nezakonno-1134735944.html

В Крыму порядка 80 центров реабилитации для зависимых работают незаконно

В Крыму порядка 80 центров реабилитации для зависимых работают незаконно - РИА Новости Крым, 10.02.2024

В Крыму порядка 80 центров реабилитации для зависимых работают незаконно

В Крыму насчитывается от 50 до 80 центров реабилитации, в которых людей с зависимостью от алкоголя и наркотиков могут удерживать незаконно. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T10:14

2024-02-10T10:14

2024-02-10T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается от 50 до 80 центров реабилитации, в которых людей с зависимостью от алкоголя и наркотиков могут удерживать незаконно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главного врача "Крымского научно-практического центра наркологии" Марина Шоренко.В прокуратуре Крыма ранее сообщили, что в Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации. Открытый без необходимых разрешительных документов центр для граждан с наркотической и алкогольной зависимостью "заработал" почти 8 миллионов рублей.Нелегальные центры для зависимых"Таких организаций по Крыму достаточно много, от 50 до 80. Почему данные не совсем точные? Для того, чтобы вести их учет, нужен ряд разрешительных документов. И в каждом ведомстве они несколько иные. Для того, чтобы такая организация начала свою деятельность, не всегда требуется достаточно серьезный пакет документов. Но уже для того, чтобы деятельность была законной, придется постараться. И не все учредители подобных центров на это готовы", - сказала она.Шоренко напомнила, что лечить пациентов с наркотической зависимостью частные структуры не имеют права. Более того, в центрах, которые работают без соответствующих разрешительных документов, под маской лечения маскируются мероприятия, направленные, в первую очередь, на удержание. И уже во вторую, на удовлетворение минимальных бытовых потребностей, пояснила она."Почему "закрывают" (удерживают в специальных центрах – ред.)? Потому что, находясь в состоянии интоксикации, хронической или острой, человек не готов воспринимать свое состояние критически. Для этого должна быть трезвость, а значит, необходимы медицинские мероприятия", - сказала Шоренко. И добавила, что "приводят в состояние трезвости, как правило, в стационаре".Наркотики убивают нацииОна подчеркнула, что человек, который употребляет наркотики, становится потенциально опасным членом общества."Человек который готов к употреблению наркотиков – однозначно готов к совершению определенных действий за гранью. Иногда даже за гранью жизни. Сейчас есть такие химические вещества, которое при разовом употреблении могут отправить на тот свет. Есть вещества, от которых "съезжает крыша" после одного-двух употреблений. И такой человек навсегда становится психически больным, это неотвратимо", - сказала врач.А при употреблении психоактивных веществ меняется не только психика, эмоции и поведение, но и полностью отменяется понятие силы воли, отмечает специалист."Сила воли – это определенный осознанный процесс, а тут (в случае с зависимостью – ред.) не происходит осознания. Почему наркотики названы средством истребления народа? Потому что любой народ – определенное самовыражение. У людей, которые хронически употребляют психоактивные вещества, самовыражения нет. Они идут за импульсом. Поманили дозой – сделают все, что хотите", - уточнили Шоренко.Чаще всего врачи имеют дело с алкоголиками, поскольку "алкоголь – легальное вещество". На втором месте наркотические вещества: "конопля в разных ее вариациях". И на третьем - наркотические вещества категории психостимуляторов – "синтетика", "соли", "химия", перечислила медик, отметив, что третья группа - самая опасная, поскольку вызывает сильнейшее привыкание и необратимые процессы в головном мозгу."Согласно официальной статистике ВОЗ, в тех странах, где легализованы определенные вещества, количество людей с наркозависимостью в два-три раза больше, чем в других. А люди с зависимостью потеряны для себя, для семьи и для общества", - заключила специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Кофе с кокаином: таможенники пресекли контрабанду тонны наркотиковДвум крымчанам грозит 20 лет колонии за покушение на сбыт марихуаны – ФСББолее тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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