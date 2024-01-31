Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240131/v-simferopole-nezakonno-uderzhivali-patsientov-v-tsentre-reabilitatsii-1134586782.html
В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации
В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации
Почти 8 миллионов рублей выручил открытый без необходимых разрешительных документов центр для граждан с наркотической и алкогольной зависимостью в Симферополе... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T15:19
2024-01-31T15:19
прокуратура республики крым
новости крыма
крым
симферополь
алкоголь
наркотики
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450200_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_76c9e189627177eab1ce848eea921cc4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Почти 8 миллионов рублей выручил открытый без необходимых разрешительных документов центр для граждан с наркотической и алкогольной зависимостью в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Людей в этом центре удерживали незаконно, о том, как ведется лечение, родственники зависимых ничего не знали.Еще восемь человек помогали организатору центра в его незаконной деятельности. В период с 2020 года по 2022 год подсудимые вводили в заблуждение семьи пациентов о методах лечения.Суд приговорил подсудимых к различным срокам лишения свободы: от четырех до шести лет условно с испытательными сроками на три года.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Украли миллиард: банде мошенников вынесли приговор на КубаниТурция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублейПисьма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450200_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_29a7e4c2b619d59bc3e6c53f58b47c96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, новости крыма, крым, симферополь, алкоголь, наркотики, деньги
В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации

В Симферополе незаконный центр для реабилитации зависимых заработал почти 8 млн рублей

15:19 31.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Почти 8 миллионов рублей выручил открытый без необходимых разрешительных документов центр для граждан с наркотической и алкогольной зависимостью в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Людей в этом центре удерживали незаконно, о том, как ведется лечение, родственники зависимых ничего не знали.

"В суде установлено, что один из подсудимых в отсутствие соответствующих разрешительных документов создал центр для предоставления на возмездной основе услуг, связанных с реабилитацией лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью", – говорится в сообщении.

Еще восемь человек помогали организатору центра в его незаконной деятельности. В период с 2020 года по 2022 год подсудимые вводили в заблуждение семьи пациентов о методах лечения.

"Помещенных в центры граждан участники группы незаконно удерживали в помещениях до пресечения их деятельности правоохранительными органами. Доход, полученный от оказания услуг, составил свыше 7,9 млн рублей", – уточнили в пресс-службе.

Суд приговорил подсудимых к различным срокам лишения свободы: от четырех до шести лет условно с испытательными сроками на три года.
Приговор не вступил в законную силу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украли миллиард: банде мошенников вынесли приговор на Кубани
Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей
Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества
 
Прокуратура Республики КрымНовости КрымаКрымСимферопольалкогольнаркотикиДеньги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40195 российских военных возвращены из украинского плена
15:37Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова
15:19В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации
14:59В Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено дело
14:40Еще почти 900 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО
14:33Убил возлюбленную и пять лет скрывался: крымчанин заключен под стражу
14:18Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее
14:12Удар по кошельку: Аксенов о конфискации имущества за фейки о ВС России
13:56Вернут ли в Крыму масочный режим - ответ Роспотребнадзора
13:56В Севастопольском аквариуме поселились экзотические "ягуары"
13:48Гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым старинные монеты
13:18Эпидподъем и закрытые школы: ситуация с гриппом и ОРВИ в Крыму
13:14Дрон-камикадзе ВСУ устроил взрыв в Белгородской области, есть разрушения
12:50Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят
12:07Управляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристики
11:39Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров
11:20Рейд в Севастополе снова открыт
11:19В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ
10:59Запугать и одурманить: примут ли новый закон о мобилизации на Украине
10:39Зеленский выдвинул ультиматум России – Лавров
Лента новостейМолния