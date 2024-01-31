https://crimea.ria.ru/20240131/v-simferopole-nezakonno-uderzhivali-patsientov-v-tsentre-reabilitatsii-1134586782.html

В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации

В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации - РИА Новости Крым, 31.01.2024

В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации

Почти 8 миллионов рублей выручил открытый без необходимых разрешительных документов центр для граждан с наркотической и алкогольной зависимостью в Симферополе... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T15:19

2024-01-31T15:19

2024-01-31T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Почти 8 миллионов рублей выручил открытый без необходимых разрешительных документов центр для граждан с наркотической и алкогольной зависимостью в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Людей в этом центре удерживали незаконно, о том, как ведется лечение, родственники зависимых ничего не знали.Еще восемь человек помогали организатору центра в его незаконной деятельности. В период с 2020 года по 2022 год подсудимые вводили в заблуждение семьи пациентов о методах лечения.Суд приговорил подсудимых к различным срокам лишения свободы: от четырех до шести лет условно с испытательными сроками на три года.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Украли миллиард: банде мошенников вынесли приговор на КубаниТурция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублейПисьма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества

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2024

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прокуратура республики крым, новости крыма, крым, симферополь, алкоголь, наркотики, деньги