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В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации
В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации
Почти 8 миллионов рублей выручил открытый без необходимых разрешительных документов центр для граждан с наркотической и алкогольной зависимостью в Симферополе... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T15:19
2024-01-31T15:19
2024-01-31T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Почти 8 миллионов рублей выручил открытый без необходимых разрешительных документов центр для граждан с наркотической и алкогольной зависимостью в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Людей в этом центре удерживали незаконно, о том, как ведется лечение, родственники зависимых ничего не знали.Еще восемь человек помогали организатору центра в его незаконной деятельности. В период с 2020 года по 2022 год подсудимые вводили в заблуждение семьи пациентов о методах лечения.Суд приговорил подсудимых к различным срокам лишения свободы: от четырех до шести лет условно с испытательными сроками на три года.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Украли миллиард: банде мошенников вынесли приговор на КубаниТурция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублейПисьма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, новости крыма, крым, симферополь, алкоголь, наркотики, деньги
В Симферополе незаконно удерживали пациентов в центре реабилитации
В Симферополе незаконный центр для реабилитации зависимых заработал почти 8 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Почти 8 миллионов рублей выручил открытый без необходимых разрешительных документов центр для граждан с наркотической и алкогольной зависимостью в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Людей в этом центре удерживали незаконно, о том, как ведется лечение, родственники зависимых ничего не знали.
"В суде установлено, что один из подсудимых в отсутствие соответствующих разрешительных документов создал центр для предоставления на возмездной основе услуг, связанных с реабилитацией лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью", – говорится в сообщении.
Еще восемь человек помогали организатору центра в его незаконной деятельности. В период с 2020 года по 2022 год подсудимые вводили в заблуждение семьи пациентов о методах лечения.
"Помещенных в центры граждан участники группы незаконно удерживали в помещениях до пресечения их деятельности правоохранительными органами. Доход, полученный от оказания услуг, составил свыше 7,9 млн рублей", – уточнили в пресс-службе.
Суд приговорил подсудимых к различным срокам лишения свободы: от четырех до шести лет условно с испытательными сроками на три года.
Приговор не вступил в законную силу.
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