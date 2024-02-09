https://crimea.ria.ru/20240209/glavnye-novosti-kryma-9-fevralya-1134838275.html

Главные новости Крыма: 9 февраля

Главные новости Крыма: 9 февраля - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Главные новости Крыма: 9 февраля

Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков. Салгир вышел из берегов и подтопил набережную в Симферополе. РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T22:03

2024-02-09T22:03

2024-02-09T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения спонсора ИГИЛ* из Крыма. На подходе к Крымскому мосту сошел оползень. Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков. Салгир вышел из берегов и подтопил набережную в Симферополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Откровенный диалогПроизошел спокойный, откровенный и квалифицированный диалог двух хорошо информированных людей. Так в Крыму интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону оценил спикер Госсовета РК Владимир Константинов. Председатель крымского парламента также отметил, что в современном мире нет ни одного лидера, с которым Карлсон мог бы пообщаться в такой же манере. Диалог стал "презентацией лидера современного мира, главного архитектора нового миропорядка, более справедливого, стабильного и безопасного, чем нынешний, разваливающийся на глазах". В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил открытость президента России, который "готов говорить обо всем". Глава региона также постарался обозначить основной посыл президента Владимира Путина, что "все равно отношения между народами восстановятся". Хоть на это и потребуется много времени.Срок для спонсора ИГИЛ*Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения мужчину за содействие террористической организации ИГИЛ*. Подсудимый дважды переводил деньги запрещенной международной террористической организации – в 2017 году из Симферополя и в 2018 – из Севастополя. Мужчина признан виновным в содействии террористической деятельности. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.*террористическая организация, запрещенная в РоссииОползень возле Крымского мостаНа подходе к Крымскому мосту в пятницу произошел сход грунта. В этой связи одну из полос трассы "Таврида" перекрыли для движения автотранспорта. Угрозы разрушения дорожной одежды и элементов обустройства федеральной дороги нет, уточнили в пресс-службе УПРДОР "Тамань". Полностью ликвидировать последствия оползня планируется в течение четырех дней.Дефицит медиков и лекарствКрымские объекты здравоохранения испытывают дефицит кадров. В общей сложности речь идет о порядка полутора тысячах специалистов, сообщил в пятницу глава РК Сергей Аксенов. По его словам, только за последние две недели на работу приняты такие узкие специалисты, как анестезиолог, ортопед, онколог, терапевт, челюстно-лицевой хирург и аллерголог. Но этого недостаточно. Подбором кадров необходимо заниматься системно, это задача главных врачей. Глава Крыма также отметил, что в ближайшее время в Ялте на базе Федерального медико-биологического агентства откроется отделение гемодиализа, и пациентам больше не придется ездить в Алушту. Также Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников в регионе. Он потребовал решить проблему в кратчайший срок. А все поступившие от граждан обращения отработать индивидуально.Подтопление набережной СалгираНабережную Салгира в Симферополе в пятницу подтопило из-за поднятия уровня воды в реке. В этой связи жителей и госте крымской столицы попросили соблюдать осторожность и в целях безопасности не подходить близко к воде. Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщил, что подтопление произошло из-за увеличения уровня сброса воды из Симферопольского водохранилища.*террористическая организация, запрещенная в России

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https://crimea.ria.ru/20240209/v-alushte-neupravlyaemyy-mikroavtobus-sbil-rebenka--malchik-v-bolnitse-1134834071.html

https://crimea.ria.ru/20240209/v-simferopole-na-den-otklyuchat-gaz--data-i-prichiny-1134825004.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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