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В России может резко сократиться выдача ипотеки с господдержкой - причины

В России может резко сократиться выдача ипотеки с господдержкой - причины - РИА Новости Крым, 07.02.2024

В России может резко сократиться выдача ипотеки с господдержкой - причины

Объем льготного ипотечного кредитования в России может резко снизиться из-за ужесточения условий выдачи таких займов. Об этом в ходе пленарной дискуссии на... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T07:55

2024-02-07T07:55

2024-02-07T08:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Объем льготного ипотечного кредитования в России может резко снизиться из-за ужесточения условий выдачи таких займов. Об этом в ходе пленарной дискуссии на конференции "Время изменений: вызовы – 2024" сообщил директор дивизиона крупного банка Алексей Лейпи.По данным Банка России, объем выдачи льготных ипотечных кредитов в январе снизился до 180 млрд рублей или более чем в 3,6 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Специалисты регулятора также отметили, что в конце 2023 года в целом на ипотечном рынке не наблюдалось характерного для этого периода всплеска активности."Показатели выдачи в декабре выросли несущественно относительно ноябрьских значений: банки выдали 196,9 тысяч рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 785,5 млрд рублей (за месяц рост по количеству и объему составил 4,1% и 8,2% соответственно", – сказано в информационном бюллетене регулятора. Всего за прошлый год было предоставлено два миллиона ипотечных кредитов на сумму 7,8 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превысило показатели 2022 года.При этом объем выдачи ипотеки по программам с господдержкой в декабре достиг пиковых значений и составил 657,9 млрд рублей или 83,8% от общего предоставления ИЖК. Для сравнения, в ноябре было выдано льготных кредитов на сумму 542,9 млрд рублей, отмечается в бюллетене.По данным специалистов ДОМ.PФ, объем выдачи займов на жилье в январе 2024 года снизился на 15% - до 66 тысяч кредитов на 262 млрд рублей (-7%) по сравнению с январем прошлого года."Это связано с изменением условий льготной ипотеки, высокими рыночными ставками и ужесточением регулирования ЦБ, – сказано в сообщении организации. – При этом выдачи замедляются, в основном, у крупных банков, которые ранее ввели комиссии по льготным программам. Банки, которые не вводили комиссии, напротив, увеличивают долю рынка".В Банке России отмечают, что 2023 год стал рекордным по выдаче ипотеки с господдержкой. Было предоставлено льготных кредитов на сумму 4,7 трлн рублей или 60,8% от общего объема ипотечного кредитования.Несмотря на существенное снижение объемов выдачи ипотеки, Центробанк не видит "апокалиптических сценариев". По мнению директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова, объемы стандартной ипотеки будут возрастать по мере снижения инфляции и кредитных ставок.По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ужесточение условий выдачи ипотеки – вынужденная мера, направленная на снижение числа заемщиков с высокой кредитной нагрузкой. При этом опрошенные РИА Новости Крым эксперты выразили мнение, что цены на недвижимость продолжат расти, несмотря на отмену части программ с государственной поддержкой. Это связано с тем, что семейная ипотека в том или ином формате сохранится, также продолжат действовать ИТ-ипотека, военная ипотека и еще ряд действующих программных продуктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на третьПочему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до летаБанк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ипотека, центробанк рф, банк россии, льготное кредитование, общество, экономика, финансы, новости