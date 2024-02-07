Рейтинг@Mail.ru
В России может резко сократиться выдача ипотеки с господдержкой - причины - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240207/v-rossii-mozhet-rezko-sokratitsya-vydacha-ipoteki-s-gospodderzhkoy---prichiny-1134741027.html
В России может резко сократиться выдача ипотеки с господдержкой - причины
В России может резко сократиться выдача ипотеки с господдержкой - причины - РИА Новости Крым, 07.02.2024
В России может резко сократиться выдача ипотеки с господдержкой - причины
Объем льготного ипотечного кредитования в России может резко снизиться из-за ужесточения условий выдачи таких займов. Об этом в ходе пленарной дискуссии на... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T07:55
2024-02-07T08:29
россия
ипотека
центробанк рф
банк россии
льготное кредитование
общество
экономика
финансы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111652/98/1116529877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f782ae48b992c89db9bbf061b4e9c5d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Объем льготного ипотечного кредитования в России может резко снизиться из-за ужесточения условий выдачи таких займов. Об этом в ходе пленарной дискуссии на конференции "Время изменений: вызовы – 2024" сообщил директор дивизиона крупного банка Алексей Лейпи.По данным Банка России, объем выдачи льготных ипотечных кредитов в январе снизился до 180 млрд рублей или более чем в 3,6 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Специалисты регулятора также отметили, что в конце 2023 года в целом на ипотечном рынке не наблюдалось характерного для этого периода всплеска активности."Показатели выдачи в декабре выросли несущественно относительно ноябрьских значений: банки выдали 196,9 тысяч рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 785,5 млрд рублей (за месяц рост по количеству и объему составил 4,1% и 8,2% соответственно", – сказано в информационном бюллетене регулятора. Всего за прошлый год было предоставлено два миллиона ипотечных кредитов на сумму 7,8 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превысило показатели 2022 года.При этом объем выдачи ипотеки по программам с господдержкой в декабре достиг пиковых значений и составил 657,9 млрд рублей или 83,8% от общего предоставления ИЖК. Для сравнения, в ноябре было выдано льготных кредитов на сумму 542,9 млрд рублей, отмечается в бюллетене.По данным специалистов ДОМ.PФ, объем выдачи займов на жилье в январе 2024 года снизился на 15% - до 66 тысяч кредитов на 262 млрд рублей (-7%) по сравнению с январем прошлого года."Это связано с изменением условий льготной ипотеки, высокими рыночными ставками и ужесточением регулирования ЦБ, – сказано в сообщении организации. – При этом выдачи замедляются, в основном, у крупных банков, которые ранее ввели комиссии по льготным программам. Банки, которые не вводили комиссии, напротив, увеличивают долю рынка".В Банке России отмечают, что 2023 год стал рекордным по выдаче ипотеки с господдержкой. Было предоставлено льготных кредитов на сумму 4,7 трлн рублей или 60,8% от общего объема ипотечного кредитования.Несмотря на существенное снижение объемов выдачи ипотеки, Центробанк не видит "апокалиптических сценариев". По мнению директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова, объемы стандартной ипотеки будут возрастать по мере снижения инфляции и кредитных ставок.По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ужесточение условий выдачи ипотеки – вынужденная мера, направленная на снижение числа заемщиков с высокой кредитной нагрузкой. При этом опрошенные РИА Новости Крым эксперты выразили мнение, что цены на недвижимость продолжат расти, несмотря на отмену части программ с государственной поддержкой. Это связано с тем, что семейная ипотека в том или ином формате сохранится, также продолжат действовать ИТ-ипотека, военная ипотека и еще ряд действующих программных продуктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на третьПочему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до летаБанк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111652/98/1116529877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60fbd46f94207909902deeee09ff20b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ипотека, центробанк рф, банк россии, льготное кредитование, общество, экономика, финансы, новости
В России может резко сократиться выдача ипотеки с господдержкой - причины

Выдача ипотеки с господдержкой в России может снизиться на 83 процента - эксперт

07:55 07.02.2024 (обновлено: 08:29 07.02.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПродажа дома
Продажа дома - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Объем льготного ипотечного кредитования в России может резко снизиться из-за ужесточения условий выдачи таких займов. Об этом в ходе пленарной дискуссии на конференции "Время изменений: вызовы – 2024" сообщил директор дивизиона крупного банка Алексей Лейпи.
"Негативный сценарий на рынке жилья в России после ужесточения условий по льготной ипотеке допускает совокупное падение выдачи кредитов по таким программам, с учетом сегмента индивидуального жилищного строительства, на 83%. В случае позитивного сценария падение составит 37%", – сказал Лейпи.
По данным Банка России, объем выдачи льготных ипотечных кредитов в январе снизился до 180 млрд рублей или более чем в 3,6 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Специалисты регулятора также отметили, что в конце 2023 года в целом на ипотечном рынке не наблюдалось характерного для этого периода всплеска активности.
"Показатели выдачи в декабре выросли несущественно относительно ноябрьских значений: банки выдали 196,9 тысяч рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 785,5 млрд рублей (за месяц рост по количеству и объему составил 4,1% и 8,2% соответственно", – сказано в информационном бюллетене регулятора. Всего за прошлый год было предоставлено два миллиона ипотечных кредитов на сумму 7,8 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превысило показатели 2022 года.
При этом объем выдачи ипотеки по программам с господдержкой в декабре достиг пиковых значений и составил 657,9 млрд рублей или 83,8% от общего предоставления ИЖК. Для сравнения, в ноябре было выдано льготных кредитов на сумму 542,9 млрд рублей, отмечается в бюллетене.
По данным специалистов ДОМ.PФ, объем выдачи займов на жилье в январе 2024 года снизился на 15% - до 66 тысяч кредитов на 262 млрд рублей (-7%) по сравнению с январем прошлого года.
"Это связано с изменением условий льготной ипотеки, высокими рыночными ставками и ужесточением регулирования ЦБ, – сказано в сообщении организации. – При этом выдачи замедляются, в основном, у крупных банков, которые ранее ввели комиссии по льготным программам. Банки, которые не вводили комиссии, напротив, увеличивают долю рынка".
В Банке России отмечают, что 2023 год стал рекордным по выдаче ипотеки с господдержкой. Было предоставлено льготных кредитов на сумму 4,7 трлн рублей или 60,8% от общего объема ипотечного кредитования.
Несмотря на существенное снижение объемов выдачи ипотеки, Центробанк не видит "апокалиптических сценариев". По мнению директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова, объемы стандартной ипотеки будут возрастать по мере снижения инфляции и кредитных ставок.

"По льготной — может быть, зависит от параметров, а по рыночной — вырастут. Так что каких-то апокалиптических сценариев мы пока не видим", — сказал в ходе пленарной дискуссии Данилов.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ужесточение условий выдачи ипотеки – вынужденная мера, направленная на снижение числа заемщиков с высокой кредитной нагрузкой. При этом опрошенные РИА Новости Крым эксперты выразили мнение, что цены на недвижимость продолжат расти, несмотря на отмену части программ с государственной поддержкой. Это связано с тем, что семейная ипотека в том или ином формате сохранится, также продолжат действовать ИТ-ипотека, военная ипотека и еще ряд действующих программных продуктов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на треть
Почему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета
Банк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать
 
РоссияИпотекаЦентробанк РФБанк РоссииЛьготное кредитованиеОбществоЭкономикаФинансыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53Взрыв на заводе пиротехники в Индии: пострадали 174 человека
08:23Взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине
07:55В России может резко сократиться выдача ипотеки с господдержкой - причины
07:39Россия потребовала у Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько
07:25Ранние овощи и фрукты в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасны
07:01Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня
06:39Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых
06:04Часть Севастополя и пригород в среду останутся без света
00:01Без осадков и потепление: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
23:18Главные новости Крыма: 6 февраля
22:45Такер Карлсон заявил, что возьмет в Москве интервью у Владимира Путина
22:03Главное за день: 6 февраля
21:44Что помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году
21:22"Великий генерал" Залужный: найдет ли Киев равноценную замену
21:01Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы
20:49Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем
20:32В Россию ввезут без пошлин еще сотни тонн куриного мяса
20:02Два человека погибли в столкновении грузового Mercedes и "Лада Гранта"
19:37Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа
Лента новостейМолния