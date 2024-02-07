https://crimea.ria.ru/20240207/pod-ognem-vraga-vsu-obstrelyali-levyy-bereg-khersonschiny-1134751243.html

Под огнем врага: ВСУ обстреляли левый берег Херсонщины

Под огнем врага: ВСУ обстреляли левый берег Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Под огнем врага: ВСУ обстреляли левый берег Херсонщины

Украинские военные обстреляли девять населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона, уточнив, что РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T10:01

2024-02-07T10:01

2024-02-07T10:00

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

херсонская область

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134560998_0:214:1137:854_1920x0_80_0_0_55450958c31c41f7fb9d24308aa51ab0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли девять населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона, уточнив, что за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре 34 снаряда.Вчера днем боевики Зеленского выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по пяти населенным пунктам региона. Под огнем врага оказались Новые Лагеря, Днепряны, Алешки, Старая Збурьевка и Саги.Данные о пострадавших и характере разрушений уточняются.Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что при атаке украинских беспилотников получила повреждения школа.Также накануне в экстренных службах сообщили, что ВСУ ударили из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области, выпустив 28 снарядов.ВСУ регулярно подвергают террору мирные города и села, расположенные на левом берегу Днепра. В минувшую пятницу украинские боевики нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в смертельных атаках еще 885 боевиков за суткиРоссийская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВОРоссийская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью

https://crimea.ria.ru/20240207/vzryvy-i-vozdushnaya-trevoga-chto-proiskhodit-na-ukraine-1134750039.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, происшествия, новости