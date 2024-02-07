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Под огнем врага: ВСУ обстреляли левый берег Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Под огнем врага: ВСУ обстреляли левый берег Херсонщины
Под огнем врага: ВСУ обстреляли левый берег Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Под огнем врага: ВСУ обстреляли левый берег Херсонщины
Украинские военные обстреляли девять населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона, уточнив, что РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T10:01
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всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли девять населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона, уточнив, что за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре 34 снаряда.Вчера днем боевики Зеленского выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по пяти населенным пунктам региона. Под огнем врага оказались Новые Лагеря, Днепряны, Алешки, Старая Збурьевка и Саги.Данные о пострадавших и характере разрушений уточняются.Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что при атаке украинских беспилотников получила повреждения школа.Также накануне в экстренных службах сообщили, что ВСУ ударили из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области, выпустив 28 снарядов.ВСУ регулярно подвергают террору мирные города и села, расположенные на левом берегу Днепра. В минувшую пятницу украинские боевики нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в смертельных атаках еще 885 боевиков за суткиРоссийская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВОРоссийская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
https://crimea.ria.ru/20240207/vzryvy-i-vozdushnaya-trevoga-chto-proiskhodit-na-ukraine-1134750039.html
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, происшествия, новости
Под огнем врага: ВСУ обстреляли левый берег Херсонщины

ВСУ выпустили по девяти населенным пунктам Херсонщины 34 снаряда за сутки

10:01 07.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли девять населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона, уточнив, что за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре 34 снаряда.
Вчера днем боевики Зеленского выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по пяти населенным пунктам региона. Под огнем врага оказались Новые Лагеря, Днепряны, Алешки, Старая Збурьевка и Саги.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Песчановка, Корсунка, Алешки, Голая Пристань", - говорится в сообщении экстренных служб.
Данные о пострадавших и характере разрушений уточняются.
Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что при атаке украинских беспилотников получила повреждения школа.
Также накануне в экстренных службах сообщили, что ВСУ ударили из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам Херсонской области, выпустив 28 снарядов.
ВСУ регулярно подвергают террору мирные города и села, расположенные на левом берегу Днепра. В минувшую пятницу украинские боевики нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области.
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