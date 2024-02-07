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Чем грозит утечка радиоактивной воды на АЭС "Фукусима" - мнение
Чем грозит утечка радиоактивной воды на АЭС "Фукусима" - мнение - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Чем грозит утечка радиоактивной воды на АЭС "Фукусима" - мнение
Утечка радиоактивной воды на японской атомной станции "Фукусима-1" может спровоцировать ухудшение онкологической ситуации среди японцев, если загрязненная вода... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T17:27
2024-02-07T17:27
2024-02-07T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Утечка радиоактивной воды на японской атомной станции "Фукусима-1" может спровоцировать ухудшение онкологической ситуации среди японцев, если загрязненная вода не попала в мировой океан. В противном случае проблема может оказаться общемировой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов.На японской АЭС "Фукусима-1" зафиксирована утечка радиоактивной воды, сообщила в среду компания-оператор станции TEPCO. Объем утекшей загрязненной воды составил 5,5 тонны, а концентрация радиоактивных элементов - 22 миллиарда беккерелей, уточняет газета Asahi. При этом утверждается, что попадание в океан радиоактивной воды не зафиксировано. По предварительным данным, значительная ее часть могла впитаться в почву.Проблема для японцев"Любая утечка радиоактивных препаратов оказывает влияние на все живые организмы вокруг. С "Фукусимой" отдельная беда: у них в емкостях находится радиоактивный изотоп водорода - тритий. А водород - биогенный элемент, и когда он попадает в организм любого живого существа, он может заменять атомы водорода. Это может произойти в молекуле белка или еще хуже - в молекуле ДНК, и это приведет к самым неприятным последствиям. Самое легкое, что может произойти с этой клеткой, - она просто умрет. А может случиться и худший вариант - мутации", - констатирует Работягов.При этом возможное попадание радиоактивной воды в почву, по словам специалиста, опаснее всего для населения той местности, где произошла авария.Общемировые рискиПока заключение о попадании основного объема утечки в почву только предварительное, исключать, что часть радиоактивной воды ушла в море нельзя, продолжает ученый. В этом случае все зависит от объемов.При этом Работягов подчеркивает: для активного перемешивания водных масс нужны шторма. Сейчас же в районе станции складывается сложная ледовая обстановка и интенсивных течений нет - это может достаточно долгое время оказывать вредное воздействие на экосистему.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр – ЗахароваСильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков
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япония, фукусима, экология, в мире, утечка радиоактивной воды на аэс "фукусима-1", общество, безопасность, мнения, тихий океан, константин работягов
Чем грозит утечка радиоактивной воды на АЭС "Фукусима" - мнение
Радиоактивная вода с "Фукусимы" может стать общемировой проблемой – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева
. Утечка радиоактивной воды на японской атомной станции "Фукусима-1" может спровоцировать ухудшение онкологической ситуации среди японцев, если загрязненная вода не попала в мировой океан. В противном случае проблема может оказаться общемировой. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов.
На японской АЭС "Фукусима-1" зафиксирована утечка радиоактивной воды
, сообщила в среду компания-оператор станции TEPCO. Объем утекшей загрязненной воды составил 5,5 тонны, а концентрация радиоактивных элементов - 22 миллиарда беккерелей, уточняет газета Asahi. При этом утверждается, что попадание в океан радиоактивной воды не зафиксировано. По предварительным данным, значительная ее часть могла впитаться в почву.
Проблема для японцев
"Любая утечка радиоактивных препаратов оказывает влияние на все живые организмы вокруг. С "Фукусимой" отдельная беда: у них в емкостях находится радиоактивный изотоп водорода - тритий. А водород - биогенный элемент, и когда он попадает в организм любого живого существа, он может заменять атомы водорода. Это может произойти в молекуле белка или еще хуже - в молекуле ДНК, и это приведет к самым неприятным последствиям. Самое легкое, что может произойти с этой клеткой, - она просто умрет. А может случиться и худший вариант - мутации", - констатирует Работягов.
При этом возможное попадание радиоактивной воды в почву, по словам специалиста, опаснее всего для населения той местности, где произошла авария.
"Если все это действительно попало в почву, вся эта вода за счет осадков постепенно смоется в океан, но общемировой беды из-за этого не произойдет - это будет происходить очень постепенно и концентрация высокой не будет. А вот у Японии теперь проблема - лет пять будет фонить. Это радиоактивный гамма-излучатель. Считайте, у вас непрерывно работает рентгеновский аппарат - чревато онкологиями", - поясняет ученый.
Общемировые риски
Пока заключение о попадании основного объема утечки в почву только предварительное, исключать, что часть радиоактивной воды ушла в море нельзя, продолжает ученый. В этом случае все зависит от объемов.
"Если взять небольшое количество воды и вылить ее в мировой океан - это все, конечно, рассосется. Более того, тяжелые изотопы водорода должны привести к тому, что со временем эта вода опустится в нижние слои океана и вообще там никому мешать не будет. Но это когда она равномерно перемешается. А вот в момент выброса и на стадии перемешивания содержание достаточно большое. А это рыба, которая также может мутировать, и дальше по пищевой цепочке - так проблема может стать глобальной", - поясняет специалист.
При этом Работягов подчеркивает: для активного перемешивания водных масс нужны шторма. Сейчас же в районе станции складывается сложная ледовая обстановка и интенсивных течений нет - это может достаточно долгое время оказывать вредное воздействие на экосистему.
"С другой стороны, стоячий лед в данном случае может сыграть положительно: промышленное рыболовство в этом районе сейчас затруднено, вылов пока не производится. Какие концентрации будут к моменту его возобновления, сказать трудно. Но есть большая вероятность, что все будет хорошо", - заключает ученый.
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