https://crimea.ria.ru/20240207/na-fukusime-proizoshla-utechka-zagryaznennoy-radionuklidami-vody-1134758122.html

На "Фукусиме" произошла утечка загрязненной радионуклидами воды

На "Фукусиме" произошла утечка загрязненной радионуклидами воды - РИА Новости Крым, 07.02.2024

На "Фукусиме" произошла утечка загрязненной радионуклидами воды

На атомной электростанции "Фукусима" в Японии в среду произошла утечка загрязненной радионуклидами воды из системы очистки. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T15:54

2024-02-07T15:54

2024-02-07T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. На атомной электростанции "Фукусима" в Японии в среду произошла утечка загрязненной радионуклидами воды из системы очистки. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании-оператора TEPCO сообщила японская газета Asahi.Отмечается, что десять из шестнадцати вентилей, которые должны были быть закрыты, оказались открытыми. В результате смесь загрязненной и обычной пресной воды, оставшаяся в трубах, вытекла через отверстия.По оценкам экспертов компании, утечка составила 5,5 тонны воды. Общее количество радиоактивных материалов, испускающих гамма-лучи, достигло 22 миллиарда беккерелей. Кроме того, в связи с вероятностью того, что жидкость просочилась в почву, грунт в этом месте будет изъят.При этом, как уверяют на "Фукусиме", никаких существенных изменений в концентрации радиоактивных материалов в ближайшем к площадке дренажном канале не произошло. Данных об утечке в море также не поступало.Компания TEPCO в августе прошлого года начала первый сброс скопившейся на станции воды, оставшейся после охлаждения поврежденных реакторов и прошедшей очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS. Он продолжался до 11 сентября. Пробы воды, взятой после этого в 3 километрах от станции, показал содержание трития на уроне 10 беккерелей на литр. Компания установила уровень, при котором сброс воды буде немедленно прекращен, в 700 беккерелей на литр.Повторный сброс партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан начался 5 октября, сообщало агентство Киодо. Он также продлился 17 дней. В океан было сброшено содержимое 10 цистерн – около 7800 тонн. Всего до конца текущего финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, планировалось четыре раза сбрасывать воду с АЭС "Фукусима-1" в океан.Так называемая тритиевая вода, это жидкость, которая скапливалась на территории около тридцати лет. Несмотря на многоступенчатую систему очистки, в такой воде остаются радиоактивные изотопы, среди которых наибольшие опасения вызывают тритий, углерод-14, калий-40, стронций-90, йод-129, а также изотопы цезия и плутония, пишет РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчковРадиоактивное облако движется на Европу с Украины – ПатрушевЧто такое хранилище ядерных отходов и чем грозит его повреждение

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фукусима, япония, в мире, экология, аэс, новости, происшествия