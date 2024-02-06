https://crimea.ria.ru/20240206/glavnye-novosti-kryma-6-fevralya-1134747352.html

Главные новости Крыма: 6 февраля

Главные новости Крыма: 6 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Главные новости Крыма: 6 февраля

В Севастополе взрыв газа обрушил многоэтажный дом – эвакуированы 8 человек. Из-за сильного ветра и осадков в Крыму повалило несколько деревьев и сошли селевые... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T23:18

2024-02-06T23:18

2024-02-06T23:27

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в крыму из-за непогоды сошел сель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе взрыв газа обрушил многоэтажный дом – эвакуированы 8 человек. Из-за сильного ветра и осадков в Крыму повалило несколько деревьев и сошли селевые потоки, Никитский ботанический сад закрыт для посетителей. Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей, а в Алуште на дороге "утонула" машина.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В жилом доме Севастополя взорвался баллон газаВ Севастополе при взрыве баллона с газом рухнули перекрытия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. ЧП произошло утром на улице Леваневского, 18."По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между 1-2 этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение", – сообщил губернатор.Из подъезда были эвакуированы восемь человек, в том числе трое детей. В результате происшествия никто не пострадал, причины взрыва выясняют следователи. Разгул стихии в Крыму: погиб 250-летний кедрВ Ялте ураганный ветер в ночь на 6 февраля повалил 25 деревьев, в том числе 250-летний кедр, сообщила глава администрации курорта Янина Павленко. "Увы, терпим "зеленые" потери – более 25 деревьев повалило стихией сегодня ночью. Почва за последнее время впитала слишком много влаги, а ураганные ветра усугубляют ситуацию… На улице Леси Украинки рухнул красавец кедр. Настоящий великан, возраст которого специалисты оценивают примерно в 250 лет", – написала Павленко в своем Telegram-канале.На автомобильной дороге Ялта – Севастополь было зафиксировано падение деревьев на проезжую часть, сообщил глава крымского минтранса Николай Лукашенко. Некоторые абоненты в Ялте оставались без электричества, в Алуште на дороги сошло несколько селевых потоков.Никитский ботанический сад закрыт для посетителейНепогода навела свои порядки в Никитском ботаническом саду – из-за обрушения веток он закрыт для посетителей. "Сильным ураганным ветром в ночь с 5 на 6 февраля в парках Никитского ботанического сада повреждены довольно много крупных и мелких ветвей различных древесных растений. В основном пострадали хвойные растения – кипарисы, Гималайские кедры", – рассказал завотделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры НБС Александр Шармагий.По его словам, сейчас работы по обследованию территорий сада практически завершены, сотрудники ведут расчистку парков.Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублейМенеджер по работе с клиентами одного из коммерческих банков в Севастополе пойдет под суд. Ее обвиняют в хищении 18 миллионов рублей у двух десятков вкладчиков, сообщает полиция города.31-летняя сотрудница, по версии следствия, совершала хищения в сговоре с неизвестными на протяжении нескольких лет: она подыскивала и убеждала клиентов оформить "выгодные" вклады, составляла поддельные платежные документы, перечисляла чужие деньги на подконтрольные ей и ее подельникам счета и обналичивала их в банкоматах.

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https://crimea.ria.ru/20240206/dorogu-na-yuzhnom-beregu-kryma-raschistili-posle-skhoda-selya-1134737262.html

https://crimea.ria.ru/20240206/v-alushte-na-doroge-utonula-mashina-1134732537.html

https://crimea.ria.ru/20240206/nochnaya-stikhiya-v-krymu---povaleny-desyatki-derevev-abonenty-bez-sveta-1134717093.html

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