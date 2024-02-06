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Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей
Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей
Клиентский менеджер одного из коммерческих банков в Севастополе пойдет под суд по обвинению в хищении 18 миллионов рублей у двух десятков вкладчиков, сообщает... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T16:12
2024-02-06T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Клиентский менеджер одного из коммерческих банков в Севастополе пойдет под суд по обвинению в хищении 18 миллионов рублей у двух десятков вкладчиков, сообщает полиция города.По версии следствия, 31-летняя женщина совершала хищения в сговоре с неизвестными на протяжении нескольких лет: она подыскивала и убеждала клиентов оформить "выгодные" вклады, составляла поддельные платежные документы, перечисляла чужие деньги на подконтрольные ей и ее подельникам счета и обналичивала их в банкоматах.Всего от аферы пострадал 21 вкладчик, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более 18 миллионов рублей. Сейчас продолжается следствие и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все участники мошеннической схемы.В Краснодарском крае ранее осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших у доверчивых граждан более миллиарда рублей – денег лишились более 1,2 тыс человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублей Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества По старым схемам: аферисты "развели" крымчан на 26 млн рублей за неделю
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севастополь, происшествия, новости, новости крыма, полиция севастополя, банк, банковские вклады
Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей

В хищении 18 миллионов рублей у вкладчиков в Севастополе подозревается менеджер банка

16:12 06.02.2024 (обновлено: 16:15 06.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБилеты Банка России номиналом 5000 рублей.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Клиентский менеджер одного из коммерческих банков в Севастополе пойдет под суд по обвинению в хищении 18 миллионов рублей у двух десятков вкладчиков, сообщает полиция города.
По версии следствия, 31-летняя женщина совершала хищения в сговоре с неизвестными на протяжении нескольких лет: она подыскивала и убеждала клиентов оформить "выгодные" вклады, составляла поддельные платежные документы, перечисляла чужие деньги на подконтрольные ей и ее подельникам счета и обналичивала их в банкоматах.

"Об этих махинациях руководству банка стало известно после того, как в кредитное учреждение обратился один из клиентов, желавший получить часть своих денежных накоплений", – сообщили в полиции.

Всего от аферы пострадал 21 вкладчик, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более 18 миллионов рублей. Сейчас продолжается следствие и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все участники мошеннической схемы.
В Краснодарском крае ранее осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших у доверчивых граждан более миллиарда рублей – денег лишились более 1,2 тыс человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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