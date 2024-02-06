https://crimea.ria.ru/20240206/sotrudnitsa-banka-v-sevastopole-pokhitila-u-vkladchikov-18-millionov-rubley-1134734464.html

Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей

Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей

Клиентский менеджер одного из коммерческих банков в Севастополе пойдет под суд по обвинению в хищении 18 миллионов рублей у двух десятков вкладчиков, сообщает... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T16:12

2024-02-06T16:12

2024-02-06T16:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Клиентский менеджер одного из коммерческих банков в Севастополе пойдет под суд по обвинению в хищении 18 миллионов рублей у двух десятков вкладчиков, сообщает полиция города.По версии следствия, 31-летняя женщина совершала хищения в сговоре с неизвестными на протяжении нескольких лет: она подыскивала и убеждала клиентов оформить "выгодные" вклады, составляла поддельные платежные документы, перечисляла чужие деньги на подконтрольные ей и ее подельникам счета и обналичивала их в банкоматах.Всего от аферы пострадал 21 вкладчик, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более 18 миллионов рублей. Сейчас продолжается следствие и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все участники мошеннической схемы.В Краснодарском крае ранее осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших у доверчивых граждан более миллиарда рублей – денег лишились более 1,2 тыс человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублей Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества По старым схемам: аферисты "развели" крымчан на 26 млн рублей за неделю

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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