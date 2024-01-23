https://crimea.ria.ru/20240123/po-starym-skhemam-aferisty-razveli-krymchan-na-26-mln-rubley-za-nedelyu-1134392132.html

По старым схемам: аферисты "развели" крымчан на 26 млн рублей за неделю

По старым схемам: аферисты "развели" крымчан на 26 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 23.01.2024

По старым схемам: аферисты "развели" крымчан на 26 млн рублей за неделю

Жители Крыма за минувшую неделю отдали дистанционным мошенникам более 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T09:44

2024-01-23T09:44

2024-01-23T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Жители Крыма за минувшую неделю отдали дистанционным мошенникам более 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, чаще всего крымчан обманывали по телефону - после 38 звонков доверчивые граждане перевели аферистам более 10,7 миллионов рублей. Людям сообщали о "подозрительных транзакциях" с их счетами от имени банковских работников или полицейских. Своим жертвам мошенники предлагали перевести деньги "на резервные счета", после чего доступ к средствам пропадал.7,3 миллиона рублей доверчивые крымчане отдали по той же схеме аферистам, звонившим в различных мессенджерах. В интернете мошенники размещали объявления о продаже различных товаров, о работе и легком заработке. В результате жители полуострова лишились почти 14,8 млн рублей. Еще почти 1,4 млн рублей исчезло с их счетов после перехода по ссылкам от неизвестного источника.В МВД в очередной раз призвали не верить людям, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банковской сферы. Рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам, не следовать инструкциям неизвестных, которые убеждают в возможности быстро получить "легкие" деньги, не передавать свою банковскую карточку посторонним лицам.Неделей ранее мошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей. Почти во всех случаях аферисты обманывали жителей региона, используя такие же схемы. Читайте также на РИА Новости Крым:Голосовые сообщения – зло: как их используют мошенникиУмные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансыНовая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосами

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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