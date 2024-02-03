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Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью
Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью
Украинские боевики вечером в субботу предприняли очередную попытку террористической атаки по мирным регионам России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T22:03
2024-02-03T22:03
министерство обороны рф
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики вечером в субботу предприняли очередную попытку террористической атаки по мирным регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что около 20:00 вражеские дроны были перехвачены системой противовоздушной обороны над Брянской областью.Это не первая за субботу беспилотная атака боевиков по мирным городам России. В ночь на 3 февраля силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, жертв нет.На Белгородскую область были сброшены два дрона-камикадзе. В селе Долгое поврежден инфраструктурный объект связи, в поселке Задорожный - линии электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атакахДва реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами РоссииДрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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министерство обороны рф, брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью

Над Брянской областью перехвачены два украинских беспилотника - Минобороны

22:03 03.02.2024
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики вечером в субботу предприняли очередную попытку террористической атаки по мирным регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что около 20:00 вражеские дроны были перехвачены системой противовоздушной обороны над Брянской областью.
"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", - сказано в сообщении.
Это не первая за субботу беспилотная атака боевиков по мирным городам России. В ночь на 3 февраля силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, жертв нет.
На Белгородскую область были сброшены два дрона-камикадзе. В селе Долгое поврежден инфраструктурный объект связи, в поселке Задорожный - линии электропередачи.
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Министерство обороны РФБрянская областьОбстрелы Брянской областиПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
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