https://crimea.ria.ru/20240203/novaya-popytka-ataki-drony-vsu-perekhvacheny-nad-bryanskoy-oblastyu-1134673121.html
Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью
Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью
Украинские боевики вечером в субботу предприняли очередную попытку террористической атаки по мирным регионам России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T22:03
2024-02-03T22:03
2024-02-03T22:03
министерство обороны рф
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_ca203b695ed14cb3d174d71c94e1a3f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики вечером в субботу предприняли очередную попытку террористической атаки по мирным регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что около 20:00 вражеские дроны были перехвачены системой противовоздушной обороны над Брянской областью.Это не первая за субботу беспилотная атака боевиков по мирным городам России. В ночь на 3 февраля силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, жертв нет.На Белгородскую область были сброшены два дрона-камикадзе. В селе Долгое поврежден инфраструктурный объект связи, в поселке Задорожный - линии электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атакахДва реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами РоссииДрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_ef63fde64d90ebb3d473649a557f83eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью
Над Брянской областью перехвачены два украинских беспилотника - Минобороны