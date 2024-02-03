https://crimea.ria.ru/20240203/novaya-popytka-ataki-drony-vsu-perekhvacheny-nad-bryanskoy-oblastyu-1134673121.html

Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью

Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью

Украинские боевики вечером в субботу предприняли очередную попытку террористической атаки по мирным регионам России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T22:03

2024-02-03T22:03

2024-02-03T22:03

министерство обороны рф

брянская область

обстрелы брянской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики вечером в субботу предприняли очередную попытку террористической атаки по мирным регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что около 20:00 вражеские дроны были перехвачены системой противовоздушной обороны над Брянской областью.Это не первая за субботу беспилотная атака боевиков по мирным городам России. В ночь на 3 февраля силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, жертв нет.На Белгородскую область были сброшены два дрона-камикадзе. В селе Долгое поврежден инфраструктурный объект связи, в поселке Задорожный - линии электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атакахДва реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами РоссииДрон-камикадзе ударил по селу в Белгородской области – ранен мужчина

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости