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Подачу воды восстановили в зоне ЧС на Кубани

Подачу воды восстановили в зоне ЧС на Кубани - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Подачу воды восстановили в зоне ЧС на Кубани

В Краснодарском крае полностью устранили последствия аварии на магистральном водопроводе, в результате которой семь поселений Темрюкского района остались без... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T08:08

2024-01-30T08:08

2024-01-30T08:12

краснодарский край

новости

кубань

водоснабжение

режим чс

темрюкский район

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае полностью устранили последствия аварии на магистральном водопроводе, в результате которой семь поселений Темрюкского района остались без воды. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса Краснодарского края Вячеслав Шапошник.Масштабное повреждение магистрального трубопровода диаметром 80 мм произошло 24 января. Возникшая аварийная ситуация потребовала применения серьезных технологических решений, для чего привлекли подрядчиков из других регионов.В связи с произошедшим на территории семи поселений был введен режим ЧС, были закрыты детские сады и школы. На время отсутствия водоснабжения для нужд населения был организован подвоз воды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКакое водохранилище сможет питать новый город на западе КрымаКрыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый

краснодарский край

кубань

темрюкский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, кубань, водоснабжение, режим чс, темрюкский район, жкх