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Подачу воды восстановили в зоне ЧС на Кубани - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Подачу воды восстановили в зоне ЧС на Кубани
Подачу воды восстановили в зоне ЧС на Кубани - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Подачу воды восстановили в зоне ЧС на Кубани
В Краснодарском крае полностью устранили последствия аварии на магистральном водопроводе, в результате которой семь поселений Темрюкского района остались без... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T08:08
2024-01-30T08:12
краснодарский край
новости
кубань
водоснабжение
режим чс
темрюкский район
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае полностью устранили последствия аварии на магистральном водопроводе, в результате которой семь поселений Темрюкского района остались без воды. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса Краснодарского края Вячеслав Шапошник.Масштабное повреждение магистрального трубопровода диаметром 80 мм произошло 24 января. Возникшая аварийная ситуация потребовала применения серьезных технологических решений, для чего привлекли подрядчиков из других регионов.В связи с произошедшим на территории семи поселений был введен режим ЧС, были закрыты детские сады и школы. На время отсутствия водоснабжения для нужд населения был организован подвоз воды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКакое водохранилище сможет питать новый город на западе КрымаКрыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый
краснодарский край
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, кубань, водоснабжение, режим чс, темрюкский район, жкх
Подачу воды восстановили в зоне ЧС на Кубани

Последствия ЧС полностью ликвидировали в Краснодарском крае

08:08 30.01.2024 (обновлено: 08:12 30.01.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодача воды
Подача воды - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае полностью устранили последствия аварии на магистральном водопроводе, в результате которой семь поселений Темрюкского района остались без воды. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

"Директор ГУП КК "Кубаньводкомплекс" Александр Лазарев доложил о завершении аварийных работ в Темрюкском районе и полном восстановлении водоснабжения в дома жителей. Благодарю всю большую команду за слаженную и круглосуточную работу", – написал он в своем Telegram-канале.

Масштабное повреждение магистрального трубопровода диаметром 80 мм произошло 24 января. Возникшая аварийная ситуация потребовала применения серьезных технологических решений, для чего привлекли подрядчиков из других регионов.
В связи с произошедшим на территории семи поселений был введен режим ЧС, были закрыты детские сады и школы. На время отсутствия водоснабжения для нужд населения был организован подвоз воды.
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