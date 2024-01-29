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Обстановка на Керченской паромной переправе в понедельник - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Обстановка на Керченской паромной переправе в понедельник
Обстановка на Керченской паромной переправе в понедельник - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Обстановка на Керченской паромной переправе в понедельник
Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, в проливе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T10:59
2024-01-29T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, в проливе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 29 января 2024 года перевезено 433 796 пассажиров и 250 117 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 296 рейсов, в том числе 15 за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельникМороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОСКак избежать заноса на гололеде: советы автоэксперта
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Обстановка на Керченской паромной переправе в понедельник

В Керченском проливе штормовое предупреждение – переправа работает по фактической погоде

10:59 29.01.2024 (обновлено: 11:01 29.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, в проливе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за ветра 12-17 м/с, – сказано в сообщении. – Согласно прогнозу Росгидромета, 29 января ветер северный, северо-восточный 12-17 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 0,7-1,2 м. Температура воздуха 0…+2 градуса. Температура воды в море +3…+4 градуса".
Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 29 января 2024 года перевезено 433 796 пассажиров и 250 117 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 296 рейсов, в том числе 15 за последние сутки.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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