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Обстановка на Керченской паромной переправе в понедельник

Обстановка на Керченской паромной переправе в понедельник - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Обстановка на Керченской паромной переправе в понедельник

Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, в проливе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T10:59

2024-01-29T10:59

2024-01-29T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде, в проливе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 29 января 2024 года перевезено 433 796 пассажиров и 250 117 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 296 рейсов, в том числе 15 за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельникМороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОСКак избежать заноса на гололеде: советы автоэксперта

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керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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