https://crimea.ria.ru/20240128/kak-izbezhat-zanosa-na-gololede-sovety-avtoeksperta--1122144511.html

Как избежать заноса на гололеде: советы автоэксперта

Как избежать заноса на гололеде: советы автоэксперта - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Как избежать заноса на гололеде: советы автоэксперта

Чтобы избежать заноса на скользкой дороге, необходимо правильно и аккуратно нажимать на педаль тормоза. Советы на этот счет дал автомобильный эксперт Егор... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T07:03

2024-01-28T07:03

2024-01-28T07:03

общество

совет эксперта

гололед

автомобиль

погода

зима

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Чтобы избежать заноса на скользкой дороге, необходимо правильно и аккуратно нажимать на педаль тормоза. Советы на этот счет дал автомобильный эксперт Егор Васильев, пишет "Прайм".По словам Васильева, торможение может быть рабочим - тогда правильная тактика заключается в плавном нажатии на педаль тормоза, что приведет к постепенному снижению скорости и только потом к остановке. Такой способ торможения в условиях гололеда, когда сцепление колес с дорогой уменьшается, эксперт называет наиболее безопасным, при этом он рекомендует выбирать правильный скоростной режим.Если же вам пришлось тормозить экстренно, следует быстро и резко нажать на тормоз, чтоб активировать систему АБС, которая даст замедление автомобилю. Чтобы нажатие получилось достаточно жестким, Васильев советует задействовать мышцы бедра.Автоэксперт и директор автошколы Иван Новиков назвал существующую программу обучения вождению сильно устаревшей и призвал адаптировать ее под существующие реалии. По его мнению, важно, чтобы водителю было комфортно двигаться в плотном трафике и со скоростью потока. Для этого его навыки должны быть доведены до автоматизма еще на этапе обучения.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять простых правил езды по зимним дорогам – инфографика Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам

https://crimea.ria.ru/20220121/kak-izbezhat-perelomov-i-ushibov-v-gololed---sovety-travmatologa-1122100590.html

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общество, совет эксперта, гололед, автомобиль, погода, зима, безопасность