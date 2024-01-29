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Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник
Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега и гололедица. Об РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T00:01
2024-01-29T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе небольшой мокрый снег, снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем 0…+2.В Севастополе небольшой дождь со снегом, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2…+4. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью и днем ожидается дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы составит -1...+1, днем +2…+4 градуса.
https://crimea.ria.ru/20240127/pogodnaya-opasnost-chto-delat-pri-shtorme-i-podtoplenii--sovety-mchs-1134491183.html
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, новости крыма
Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник небольшой снег и местами гололедица

00:01 29.01.2024
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, в горах -5…-10, днем 0…+5, в горах -2…-7", – говорится в прогнозе.

В Симферополе небольшой мокрый снег, снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем 0…+2.
В Севастополе небольшой дождь со снегом, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2…+4.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью и днем ожидается дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы составит -1...+1, днем +2…+4 градуса.
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней. 20 января 2024 - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
27 января, 08:30Радио "Спутник в Крыму"
Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 29 января
22:23В Симеизе собака покусала ребенка на территории школы: СК заведет дело
22:06Главное за день: 28 января
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