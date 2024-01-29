https://crimea.ria.ru/20240129/sneg-s-dozhdem-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1134397420.html
Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник
Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега и гололедица. Об РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T00:01
2024-01-29T00:01
2024-01-29T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе небольшой мокрый снег, снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем 0…+2.В Севастополе небольшой дождь со снегом, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2…+4. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью и днем ожидается дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы составит -1...+1, днем +2…+4 градуса.
https://crimea.ria.ru/20240127/pogodnaya-opasnost-chto-delat-pri-shtorme-i-podtoplenii--sovety-mchs-1134491183.html
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Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник небольшой снег и местами гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, в горах -5…-10, днем 0…+5, в горах -2…-7", – говорится в прогнозе.
В Симферополе небольшой мокрый снег, снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем 0…+2.
В Севастополе небольшой дождь со снегом, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2…+4.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью и днем ожидается дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы составит -1...+1, днем +2…+4 градуса.