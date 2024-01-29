https://crimea.ria.ru/20240129/sneg-s-dozhdem-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1134397420.html

Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник

Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Снег с дождем и гололедица: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега и гололедица. Об РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T00:01

2024-01-29T00:01

2024-01-29T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе небольшой мокрый снег, снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем 0…+2.В Севастополе небольшой дождь со снегом, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2…+4. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью и днем ожидается дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы составит -1...+1, днем +2…+4 градуса.

https://crimea.ria.ru/20240127/pogodnaya-opasnost-chto-delat-pri-shtorme-i-podtoplenii--sovety-mchs-1134491183.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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