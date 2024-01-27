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Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали
Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали
В Ростове-на-Дону рушится стена жилого пятиэтажного дома, жильцов эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T21:07
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ростов-на-дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону рушится стена жилого пятиэтажного дома, жильцов эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.Дом отключен от газоснабжения. Проведена эвакуация 80 человек.Один человек погиб, еще 22 были спасены и 48 эвакуированы на крупном пожаре в многоквартирном доме в центре Ростова-на-Дону в субботу.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9Два человека погибли в лобовом ДТП на КубаниЧетыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, жилье
Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали

Стена жилого пятиэтажного дома начала рушиться в Ростове, жильцов эвакуировали

21:07 27.01.2024 (обновлено: 21:14 27.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону рушится стена жилого пятиэтажного дома, жильцов эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 20.00 (совпадает с мск – ред.) поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда пятиэтажного трехподъездного жилого дома на улице Нариманова, 72/3", – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Дом отключен от газоснабжения. Проведена эвакуация 80 человек.
Один человек погиб, еще 22 были спасены и 48 эвакуированы на крупном пожаре в многоквартирном доме в центре Ростова-на-Дону в субботу.
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Ростов-на-ДонуМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовостиЖилье
 
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