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Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали
Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали
В Ростове-на-Дону рушится стена жилого пятиэтажного дома, жильцов эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T21:07
2024-01-27T21:07
2024-01-27T21:14
ростов-на-дону
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону рушится стена жилого пятиэтажного дома, жильцов эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.Дом отключен от газоснабжения. Проведена эвакуация 80 человек.Один человек погиб, еще 22 были спасены и 48 эвакуированы на крупном пожаре в многоквартирном доме в центре Ростова-на-Дону в субботу.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9Два человека погибли в лобовом ДТП на КубаниЧетыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ростов-на-дону, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, жилье
Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали
Стена жилого пятиэтажного дома начала рушиться в Ростове, жильцов эвакуировали
21:07 27.01.2024 (обновлено: 21:14 27.01.2024)