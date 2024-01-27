https://crimea.ria.ru/20240127/stena-zhilogo-doma-rushitsya-v-rostove--zhiltsov-evakuirovali-1134508278.html

Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали

Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали

В Ростове-на-Дону рушится стена жилого пятиэтажного дома, жильцов эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T21:07

2024-01-27T21:07

2024-01-27T21:14

ростов-на-дону

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону рушится стена жилого пятиэтажного дома, жильцов эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.Дом отключен от газоснабжения. Проведена эвакуация 80 человек.Один человек погиб, еще 22 были спасены и 48 эвакуированы на крупном пожаре в многоквартирном доме в центре Ростова-на-Дону в субботу.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9Два человека погибли в лобовом ДТП на КубаниЧетыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом

ростов-на-дону

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, жилье