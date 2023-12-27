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Два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
Два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
Два человека погибли в дорожной аварии в Тихорецком районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T17:13
2023-12-27T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли в дорожной аварии в Тихорецком районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.ДТП произошло в среду на автодороге Тихорецк – Ленинское Возрождение. 42-летний водитель Lada Granta допустил съезд на обочину попутного направления, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем Lada Granta под управлением 59- летнего местного жителя.На этой неделе произошло ДТП на трассе Ростов – Ставрополь в Ростовской области. При столкновении пикапа с микроавтобусом погибли четыре человека, 14 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в СевастополеПодросток на мопеде пострадал в столкновении с иномаркой в КрымуВ Крыму пьяный водитель вылетел на "встречку": один погиб и двое ранены
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РИА Новости Крым
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4.7
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дтп, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, общество, новости
Два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани

На Кубани два человека погибли в лобовом столкновении двух автомобилей

17:13 27.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециальное устройство для подачи световых и звуковых сигналов на автомобиле УМВД России по городу Тамбову.
Специальное устройство для подачи световых и звуковых сигналов на автомобиле УМВД России по городу Тамбову. - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли в дорожной аварии в Тихорецком районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло в среду на автодороге Тихорецк – Ленинское Возрождение. 42-летний водитель Lada Granta допустил съезд на обочину попутного направления, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем Lada Granta под управлением 59- летнего местного жителя.

"В результате ДТП погибли два человека до прибытия скорой медицинской помощи, еще двое госпитализированы в Тихорецкую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На этой неделе произошло ДТП на трассе Ростов – Ставрополь в Ростовской области. При столкновении пикапа с микроавтобусом погибли четыре человека, 14 пострадали.
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