https://crimea.ria.ru/20231227/dva-cheloveka-pogibli-v-lobovom-dtp-na-kubani-1133847424.html

Два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани

Два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани

Два человека погибли в дорожной аварии в Тихорецком районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T17:13

2023-12-27T17:13

2023-12-27T17:13

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли в дорожной аварии в Тихорецком районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.ДТП произошло в среду на автодороге Тихорецк – Ленинское Возрождение. 42-летний водитель Lada Granta допустил съезд на обочину попутного направления, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем Lada Granta под управлением 59- летнего местного жителя.На этой неделе произошло ДТП на трассе Ростов – Ставрополь в Ростовской области. При столкновении пикапа с микроавтобусом погибли четыре человека, 14 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в СевастополеПодросток на мопеде пострадал в столкновении с иномаркой в КрымуВ Крыму пьяный водитель вылетел на "встречку": один погиб и двое ранены

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, общество, новости