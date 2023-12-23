Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе под Ростовом
11:08 23.12.2023 (обновлено: 12:08 23.12.2023)
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиЧетыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при столкновении пикапа с микроавтобусом в Ростовской области, число пострадавших уточняется. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Авария случилась утром 23 декабря на 35-м километре трассы "Ростов-Ставрополь". Предварительно водитель пикапа Great Wall не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом.
"В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля Great Wall и его пассажир 1980 года рождения, водитель микроавтобуса и его пассажир 1956 года рождения", – сказано в сообщении.
На месте работают правоохранители, все обстоятельства происшествия устанавливаются. В Минздраве уточнили, что в ДТП пострадали 14 человек, 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести.
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиЧетыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
1 из 2
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиЧетыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
2 из 2
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
1 из 2
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
2 из 2
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
Читайте также на РИА Новости Крым: