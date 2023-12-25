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Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в Севастополе
Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в Севастополе
Ребенок пострадал в аварии с участием трех автомобилей в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу. РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T19:05
2023-12-25T19:07
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ребенок пострадал в аварии с участием трех автомобилей в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.Авария произошла в 17 часов 10 минут в районе дома № 84 на улице Хрусталева. По данным полиции, 40-летняя женщина за рулем автомобиля KIA, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не уступила дорогу при повороте налево и столкнулась с автомобилем Opel. В результате, обе машины выехали на полосу встречного движения, где столкнулись с автомобилем Hyundai, за рулем которого был 36-летний водитель.Четырехлетний ребенок, находившийся в KIA, получил травмы и был доставлен в городскую больницу.На место дорожного происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения ни у кого из водителей не выявлено. По факту ДТП проводится проверка.В воскресенье, 24 декабря в ДТП в Джанкойском районе Крыма пострадал 17-летний подросток, который был за рулем мопеда. Он столкнулся с автомобилем Lifan.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбившему подростка в Ялте водителю фуры вынесли приговорВрезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в СевастополеLada въехала в иномарку в Симферополе: пострадал ребенок
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дтп, дтп в крыму и севастополе, севастополь, происшествия, новости крыма, умвд россии по севастополю
Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в Севастополе

В тройном ДТП в Севастополе пострадал четырехлетний ребенок

19:05 25.12.2023 (обновлено: 19:07 25.12.2023)
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюДТП в Севастополе, 25.12.23
ДТП в Севастополе, 25.12.23
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ребенок пострадал в аварии с участием трех автомобилей в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
Авария произошла в 17 часов 10 минут в районе дома № 84 на улице Хрусталева. По данным полиции, 40-летняя женщина за рулем автомобиля KIA, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не уступила дорогу при повороте налево и столкнулась с автомобилем Opel. В результате, обе машины выехали на полосу встречного движения, где столкнулись с автомобилем Hyundai, за рулем которого был 36-летний водитель.
Четырехлетний ребенок, находившийся в KIA, получил травмы и был доставлен в городскую больницу.
На место дорожного происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения ни у кого из водителей не выявлено. По факту ДТП проводится проверка.
В воскресенье, 24 декабря в ДТП в Джанкойском районе Крыма пострадал 17-летний подросток, который был за рулем мопеда. Он столкнулся с автомобилем Lifan.
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