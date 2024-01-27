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Семь снарядов HIMARS и Vampire сбили российские ПВО

Семь снарядов HIMARS и Vampire сбили российские ПВО - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Семь снарядов HIMARS и Vampire сбили российские ПВО

Российские системы противовоздушной обороны сбили десятки вражеских беспилотников и семь реактивных снарядов HIMARS и Vampire, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T14:48

2024-01-27T14:48

2024-01-27T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили десятки вражеских беспилотников и семь реактивных снарядов HIMARS и Vampire, сообщает Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 283 беспилотных летательных аппарата, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 805 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17 940 единиц специальной военной автомобильной техники.ВСУ все чаще пытаются атаковать российские регионы снарядами западного образца. На этой неделе два реактивных снаряда Vampire сбиты над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за суткиПоражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУ

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область