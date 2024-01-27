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Семь снарядов HIMARS и Vampire сбили российские ПВО
Семь снарядов HIMARS и Vampire сбили российские ПВО - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Семь снарядов HIMARS и Vampire сбили российские ПВО
Российские системы противовоздушной обороны сбили десятки вражеских беспилотников и семь реактивных снарядов HIMARS и Vampire, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T14:48
2024-01-27T14:48
2024-01-27T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили десятки вражеских беспилотников и семь реактивных снарядов HIMARS и Vampire, сообщает Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 283 беспилотных летательных аппарата, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 805 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17 940 единиц специальной военной автомобильной техники.ВСУ все чаще пытаются атаковать российские регионы снарядами западного образца. На этой неделе два реактивных снаряда Vampire сбиты над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за суткиПоражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область
Семь снарядов HIMARS и Vampire сбили российские ПВО
Десятки дронов над новыми регионами и снаряды HIMARS и Vampire сбиты российскими ПВО
14:48 27.01.2024 (обновлено: 14:51 27.01.2024)