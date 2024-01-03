https://crimea.ria.ru/20240103/pvo-sbili-8-raket-tochka-u-34-snaryada-himars-i-vampire-za-sutki-1133970397.html

ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки

ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки - РИА Новости Крым, 03.01.2024

ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки

Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне СВО и над новыми регионами десятки украинских ракет, снарядов РСЗО западного образца и... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T14:48

2024-01-03T14:48

2024-01-03T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне СВО и над новыми регионами десятки украинских ракет, снарядов РСЗО западного образца и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, над новыми регионами сбиты 15 вражеских беспилотников.Утром в среду российские ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 ракет. ВСу выпустили по российскому приграничью шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" и шесть ракет "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУКочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперацииУ берегов Севастополя сбили ракету

запорожская область

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2024

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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, поставки западного оружия украине, himars, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, беспилотник (бпла, дрон)