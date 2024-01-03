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ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки
ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки - РИА Новости Крым, 03.01.2024
ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки
Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне СВО и над новыми регионами десятки украинских ракет, снарядов РСЗО западного образца и... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T14:48
2024-01-03T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне СВО и над новыми регионами десятки украинских ракет, снарядов РСЗО западного образца и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, над новыми регионами сбиты 15 вражеских беспилотников.Утром в среду российские ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 ракет. ВСу выпустили по российскому приграничью шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" и шесть ракет "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУКочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперацииУ берегов Севастополя сбили ракету
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, поставки западного оружия украине, himars, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки

Российские ПВО перехватили 8 ракет "Точка-У" и 34 реактивных снаряда западного образца

14:48 03.01.2024 (обновлено: 14:53 03.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне СВО и над новыми регионами десятки украинских ракет, снарядов РСЗО западного образца и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Vampire", - уточняется в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, над новыми регионами сбиты 15 вражеских беспилотников.
"Уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Энергодар, Мирное Запорожской области, Золотаревка Луганской Народной Республики, Горловка, Пески, Спорное Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области", - добавили в Минобороны.
Утром в среду российские ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 ракет. ВСу выпустили по российскому приграничью шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" и шесть ракет "Точка-У".
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Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОПоставки западного оружия УкраинеHIMARSЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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