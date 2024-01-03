https://crimea.ria.ru/20240103/pvo-sbili-8-raket-tochka-u-34-snaryada-himars-i-vampire-za-sutki-1133970397.html
ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки
ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки - РИА Новости Крым, 03.01.2024
ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки
Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне СВО и над новыми регионами десятки украинских ракет, снарядов РСЗО западного образца и... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T14:48
2024-01-03T14:48
2024-01-03T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне СВО и над новыми регионами десятки украинских ракет, снарядов РСЗО западного образца и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, над новыми регионами сбиты 15 вражеских беспилотников.Утром в среду российские ПВО уничтожили над Белгородской областью 12 ракет. ВСу выпустили по российскому приграничью шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" и шесть ракет "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУКочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперацииУ берегов Севастополя сбили ракету
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, поставки западного оружия украине, himars, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки
Российские ПВО перехватили 8 ракет "Точка-У" и 34 реактивных снаряда западного образца
14:48 03.01.2024 (обновлено: 14:53 03.01.2024)