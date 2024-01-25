Суровые выходные на Кубани: дождь, снег, град, гроза и сильный ветер
На Кубани ожидается штормовой ветер со снегом и грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Вечером 25-го и в течение 26 января в Краснодарском крае ожидается сильный дождь со снегом, гроза и сильный ветер. В МЧС края объявили штормовое предупреждение, пишет официальный Telegram-канал ведомства
"Вечером и до конца суток 25 января, а также 26 января местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 22м/с", – говорится в сообщении.
На горных реках в нескольких районах прогнозируются подъемы уровня воды с превышением нормы, предупреждают спасатели.
"На реках, малых реках и водотоках юго-западной и юго-восточной территории края (Крымский, Абинский, Северский, Апшеронский, Темрюкский районы, Горячий ключ), а также Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", – уточняют в МЧС Кубани.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 01, 101 или 112.
Тем временем в Севастополе снова готовятся к возможным подтоплениям. Из-за увеличения накатной волны остановили работу морского транспорта, на конечных пунктах организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. На реках северного предгорья Крыма возможен подъем уровня воды, предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В течение суток 26 января будут идти дожди, уровень воды в реках может подняться от 0,5 до 1 м.
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