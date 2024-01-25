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Суровые выходные на Кубани: дождь, снег, град, гроза и сильный ветер

Суровые выходные на Кубани: дождь, снег, град, гроза и сильный ветер - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Суровые выходные на Кубани: дождь, снег, град, гроза и сильный ветер

Вечером 25-го и в течение 26 января в Краснодарском крае ожидается сильный дождь со снегом, гроза и сильный ветер. В МЧС края объявили штормовое предупреждение, РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T19:19

2024-01-25T19:19

2024-01-25T19:19

краснодарский край

новости

кубань

штормовое предупреждение

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Вечером 25-го и в течение 26 января в Краснодарском крае ожидается сильный дождь со снегом, гроза и сильный ветер. В МЧС края объявили штормовое предупреждение, пишет официальный Telegram-канал ведомстваНа горных реках в нескольких районах прогнозируются подъемы уровня воды с превышением нормы, предупреждают спасатели.Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 01, 101 или 112.Тем временем в Севастополе снова готовятся к возможным подтоплениям. Из-за увеличения накатной волны остановили работу морского транспорта, на конечных пунктах организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. На реках северного предгорья Крыма возможен подъем уровня воды, предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В течение суток 26 января будут идти дожди, уровень воды в реках может подняться от 0,5 до 1 м.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животныхУстранение паводка в Севастополе: сколько домов остаются подтопленнымиПоследствия паводка в Севастополе ликвидированы – МЧС

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, кубань, штормовое предупреждение, погода