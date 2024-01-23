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Зеленский отчитался о "взятии" Крыма в своем указе - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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https://crimea.ria.ru/20240123/zelenskiy-otchitalsya-o-vzyatii-kryma-v-svoem-ukaze-1134406645.html
Зеленский отчитался о "взятии" Крыма в своем указе
Зеленский отчитался о "взятии" Крыма в своем указе - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Зеленский отчитался о "взятии" Крыма в своем указе
Не имея никаких шансов вернуть в состав нацистской Украины Крым и новые регионы РФ, Зеленский решил ограничиться их "юридическим закреплением" за Украиной в... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T20:16
2024-01-23T20:16
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский (президент украины)
политика
армен гаспарян
мнения
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Не имея никаких шансов вернуть в состав нацистской Украины Крым и новые регионы РФ, Зеленский решил ограничиться их "юридическим закреплением" за Украиной в окружении других субъектов России – для большей убедительности "украинскости" территорий, "восторга абсолютных маргиналов" и отчета перед Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, писатель и журналист Армен Гаспарян."В час кутежа Украинской народной республики" более века назад киевские власти уже определяли часть территории РСФСР как свою, позже об этом говорилось в работах Михаила Грушевского, (председатель Украинской Центральной рады в 1917-18 гг.., автор "Истории Украины-Руси", один из лидеров украинского национального движения – ред.), отметил Гаспарян."Но радость была не долгой, потому что в эмиграции сторонники Бандеры договорились до того, что на другом берегу Днепра Украины нет, и тема иссякла. Мы же относились к этому с изрядной долей иронии, потому что это был предмет восторга абсолютных маргиналов. И вот Зеленский подписал этот абсолютно нелепый указ… они внезапно вспомнили заветы прошлых поколений", – сказал Гаспарян.Согласно этим "заветам," области Всевеликого войска Донского, Кубанского казачьего войска, часть Брянской, Курской и даже Воронежской областей – это Украина, добавил он.Подобные вещи не могут привлекать внимания адекватных людей ни в России, ни на Украине. Не интересны они и тем украинцам, которых сегодня поголовно мобилизуют, заметил он.В то же время он подчеркнул, что самой Украины не было никогда на картах даже в ближайшие столетия, не говоря уже о "тысячелетней истории Украины-Руси"."Мне не доводилось видеть даже на картах 19 столетия такого понятия, как Украина. Фигурировали совершенно другие определения. Даже 100 лет назад все это обозначалось как Юг России. И это не только Таврида, то есть Крым и часть Херсонской области, а и Кубань, и Одесса, и Николаев, и далее по списку", – заключил эксперт.Ранее историк и политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что указ Владимира Зеленского об "украинских" землях в границах России – черная метка, символизирующая скорый конец киевского режима: такое уже было в истории Украины 100 лет назад. Читайте также на РИА Новости Крым:Уйти от реальности: в Крыму назвали цель указа Зеленского о землях РФПочему указ о землях России станет черной меткой для ЗеленскогоКоролевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского
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владимир зеленский (президент украины), политика, армен гаспарян, мнения, украина, россия
Зеленский отчитался о "взятии" Крыма в своем указе

Зеленский указом о территориях украинцев в границах РФ отчитался перед Западом – Гаспарян

20:16 23.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Не имея никаких шансов вернуть в состав нацистской Украины Крым и новые регионы РФ, Зеленский решил ограничиться их "юридическим закреплением" за Украиной в окружении других субъектов России – для большей убедительности "украинскости" территорий, "восторга абсолютных маргиналов" и отчета перед Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, писатель и журналист Армен Гаспарян.
"В час кутежа Украинской народной республики" более века назад киевские власти уже определяли часть территории РСФСР как свою, позже об этом говорилось в работах Михаила Грушевского, (председатель Украинской Центральной рады в 1917-18 гг.., автор "Истории Украины-Руси", один из лидеров украинского национального движения – ред.), отметил Гаспарян.
"Но радость была не долгой, потому что в эмиграции сторонники Бандеры договорились до того, что на другом берегу Днепра Украины нет, и тема иссякла. Мы же относились к этому с изрядной долей иронии, потому что это был предмет восторга абсолютных маргиналов. И вот Зеленский подписал этот абсолютно нелепый указ… они внезапно вспомнили заветы прошлых поколений", – сказал Гаспарян.
Согласно этим "заветам," области Всевеликого войска Донского, Кубанского казачьего войска, часть Брянской, Курской и даже Воронежской областей – это Украина, добавил он.
Подобные вещи не могут привлекать внимания адекватных людей ни в России, ни на Украине. Не интересны они и тем украинцам, которых сегодня поголовно мобилизуют, заметил он.
"Вероятнее всего, это направлено на Запад по итогам той критики, которая прозвучала на Давосском форуме. Потому что там ряд западных политиков спросил Зеленского: "Милок, ты в прошлом году нам Крым обещал, парад в Москве, кофе Подоляка обещал выпить в Крыму и даже сделать это в прямом эфире – и где это все"? И… товар решили показать лицом: если нельзя провести парад, то по крайней мере можно это юридически закрепить", – предположил Гаспарян.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
12:40Радио "Спутник в Крыму"
Почему указ о землях России станет черной меткой для Зеленского
В то же время он подчеркнул, что самой Украины не было никогда на картах даже в ближайшие столетия, не говоря уже о "тысячелетней истории Украины-Руси".
"Мне не доводилось видеть даже на картах 19 столетия такого понятия, как Украина. Фигурировали совершенно другие определения. Даже 100 лет назад все это обозначалось как Юг России. И это не только Таврида, то есть Крым и часть Херсонской области, а и Кубань, и Одесса, и Николаев, и далее по списку", – заключил эксперт.
Ранее историк и политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что указ Владимира Зеленского об "украинских" землях в границах России – черная метка, символизирующая скорый конец киевского режима: такое уже было в истории Украины 100 лет назад.
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Радио "Спутник в Крыму"Владимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаАрмен ГаспарянМненияУкраинаРоссия
 
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