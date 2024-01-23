https://crimea.ria.ru/20240123/zelenskiy-otchitalsya-o-vzyatii-kryma-v-svoem-ukaze-1134406645.html

Зеленский отчитался о "взятии" Крыма в своем указе

Зеленский отчитался о "взятии" Крыма в своем указе - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Зеленский отчитался о "взятии" Крыма в своем указе

Не имея никаких шансов вернуть в состав нацистской Украины Крым и новые регионы РФ, Зеленский решил ограничиться их "юридическим закреплением" за Украиной в... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T20:16

2024-01-23T20:16

2024-01-23T20:16

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский (президент украины)

политика

армен гаспарян

мнения

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132931871_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3415c84d12a22bec61587cfb2766ddfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Не имея никаких шансов вернуть в состав нацистской Украины Крым и новые регионы РФ, Зеленский решил ограничиться их "юридическим закреплением" за Украиной в окружении других субъектов России – для большей убедительности "украинскости" территорий, "восторга абсолютных маргиналов" и отчета перед Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, писатель и журналист Армен Гаспарян."В час кутежа Украинской народной республики" более века назад киевские власти уже определяли часть территории РСФСР как свою, позже об этом говорилось в работах Михаила Грушевского, (председатель Украинской Центральной рады в 1917-18 гг.., автор "Истории Украины-Руси", один из лидеров украинского национального движения – ред.), отметил Гаспарян."Но радость была не долгой, потому что в эмиграции сторонники Бандеры договорились до того, что на другом берегу Днепра Украины нет, и тема иссякла. Мы же относились к этому с изрядной долей иронии, потому что это был предмет восторга абсолютных маргиналов. И вот Зеленский подписал этот абсолютно нелепый указ… они внезапно вспомнили заветы прошлых поколений", – сказал Гаспарян.Согласно этим "заветам," области Всевеликого войска Донского, Кубанского казачьего войска, часть Брянской, Курской и даже Воронежской областей – это Украина, добавил он.Подобные вещи не могут привлекать внимания адекватных людей ни в России, ни на Украине. Не интересны они и тем украинцам, которых сегодня поголовно мобилизуют, заметил он.В то же время он подчеркнул, что самой Украины не было никогда на картах даже в ближайшие столетия, не говоря уже о "тысячелетней истории Украины-Руси"."Мне не доводилось видеть даже на картах 19 столетия такого понятия, как Украина. Фигурировали совершенно другие определения. Даже 100 лет назад все это обозначалось как Юг России. И это не только Таврида, то есть Крым и часть Херсонской области, а и Кубань, и Одесса, и Николаев, и далее по списку", – заключил эксперт.Ранее историк и политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что указ Владимира Зеленского об "украинских" землях в границах России – черная метка, символизирующая скорый конец киевского режима: такое уже было в истории Украины 100 лет назад. Читайте также на РИА Новости Крым:Уйти от реальности: в Крыму назвали цель указа Зеленского о землях РФПочему указ о землях России станет черной меткой для ЗеленскогоКоролевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского

https://crimea.ria.ru/20240123/pochemu-ukaz-o-zemlyakh-rossii-stanet-chernoy-metkoy-dlya-zelenskogo-1134395204.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), политика, армен гаспарян, мнения, украина, россия