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В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников
В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму за неделю выросла на 37 процентов. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T14:41
2024-01-23T14:41
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грипп
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму за неделю выросла на 37 процентов. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее данным, резкий скачок фиксируется среди детей школьного возраста.Глава регионального Роспотребнадзора отметила, что пик заболеваемости в регионе приходится на конец января – начало февраля. Поэтому такие показатели могут держаться еще какое-то время.Пеньковская призывает не заниматься самолечением и при появлении первых симптомов незамедлительно обращаться к специалистам. Также необходимо помнить, что любой человек с клиническими проявлениями гриппа или ОРВИ является источником инфекции для окружающих."Поэтому детей с даже с небольшим или единичным повышением температуры не следует отправлять в организованный коллектив или пытаться самостоятельно назначать препараты", – подчеркнула Пеньковская. Только медицинский работник может поставить верный диагноз и назначить лечение, резюмировала она.Ранее в Роспотребнадзоре Крыма сообщили, что число закрытых классов в школах региона достигло 37, а групп в детских садах – 15.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ. Согласно данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простудыТридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в КрымуВ Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах
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крым, роспотребнадзор, наталья пеньковская, орви, грипп, дети, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма
В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников

За неделю в Крыму заболели гриппом и ОРВИ 87 детей – Роспотребнадзор

14:41 23.01.2024
 
© РИА Новости . Денис Гуков / Перейти в фотобанкШкольница в маске
Школьница в маске - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Денис Гуков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму за неделю выросла на 37 процентов. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
По ее данным, резкий скачок фиксируется среди детей школьного возраста.
"На последней неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась в Крыму на 37%, – сообщила Пеньковская. – Зарегистрировано 178 случаев гриппа, в том числе 87 среди детей".
Глава регионального Роспотребнадзора отметила, что пик заболеваемости в регионе приходится на конец января – начало февраля. Поэтому такие показатели могут держаться еще какое-то время.
Пеньковская призывает не заниматься самолечением и при появлении первых симптомов незамедлительно обращаться к специалистам. Также необходимо помнить, что любой человек с клиническими проявлениями гриппа или ОРВИ является источником инфекции для окружающих.
"Поэтому детей с даже с небольшим или единичным повышением температуры не следует отправлять в организованный коллектив или пытаться самостоятельно назначать препараты", – подчеркнула Пеньковская. Только медицинский работник может поставить верный диагноз и назначить лечение, резюмировала она.
Ранее в Роспотребнадзоре Крыма сообщили, что число закрытых классов в школах региона достигло 37, а групп в детских садах – 15.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ. Согласно данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии.
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