https://crimea.ria.ru/20240123/v-krymu-rastet-zabolevaemost-orvi-i-grippom-sredi-shkolnikov-1134400157.html

В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников

В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму за неделю выросла на 37 процентов. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T14:41

2024-01-23T14:41

2024-01-23T14:41

эксклюзивы риа новости крым

крым

роспотребнадзор

наталья пеньковская

орви

грипп

дети

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07/73/077309_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_7518021f59b8ac0070f0d9dbd861e496.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму за неделю выросла на 37 процентов. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее данным, резкий скачок фиксируется среди детей школьного возраста.Глава регионального Роспотребнадзора отметила, что пик заболеваемости в регионе приходится на конец января – начало февраля. Поэтому такие показатели могут держаться еще какое-то время.Пеньковская призывает не заниматься самолечением и при появлении первых симптомов незамедлительно обращаться к специалистам. Также необходимо помнить, что любой человек с клиническими проявлениями гриппа или ОРВИ является источником инфекции для окружающих."Поэтому детей с даже с небольшим или единичным повышением температуры не следует отправлять в организованный коллектив или пытаться самостоятельно назначать препараты", – подчеркнула Пеньковская. Только медицинский работник может поставить верный диагноз и назначить лечение, резюмировала она.Ранее в Роспотребнадзоре Крыма сообщили, что число закрытых классов в школах региона достигло 37, а групп в детских садах – 15.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ. Согласно данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простудыТридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в КрымуВ Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, роспотребнадзор, наталья пеньковская, орви, грипп, дети, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма