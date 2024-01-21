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На Землю надвигается магнитная буря - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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На Землю надвигается магнитная буря
На Землю надвигается магнитная буря - РИА Новости Крым, 21.01.2024
На Землю надвигается магнитная буря
Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 23 января. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T09:10
2024-01-21T09:15
магнитные бури
космос
солнце
новости
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 23 января. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По прогнозу ученых, вспышка достигнет уровня G1 к 6 утра, до и после нее в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. В последующие сутки магнитный фон будет оставаться в норме.G1 означает слабую бурю, максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.В 2024 году Солнце достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури, предупредил ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев. По его словам, магнитные возмущения будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май – июнь. Читайте также на РИА Новости Крым:Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача
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магнитные бури, космос, солнце, новости, земля, здоровье
На Землю надвигается магнитная буря

Во вторник Землю накроет магнитная буря

09:10 21.01.2024 (обновлено: 09:15 21.01.2024)
 
© Дмитрий МакеевЗакат в степи
Закат в степи
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 23 января. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По прогнозу ученых, вспышка достигнет уровня G1 к 6 утра, до и после нее в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. В последующие сутки магнитный фон будет оставаться в норме.
G1 означает слабую бурю, максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.
В 2024 году Солнце достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури, предупредил ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев. По его словам, магнитные возмущения будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май – июнь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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