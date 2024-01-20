https://crimea.ria.ru/20240120/snegopad-v-krymu-kak-chistyat-dorogi-1134349449.html

Снегопад в Крыму: как чистят дороги

Снегопад в Крыму: как чистят дороги - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Снегопад в Крыму: как чистят дороги

К вечеру субботы снегопад в Крыму продолжается. Температура воздуха опускается к минусовым отметкам, на дорогах образуется гололедица. Для расчистки магистралей РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T20:19

2024-01-20T20:19

2024-01-20T20:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. К вечеру субботы снегопад в Крыму продолжается. Температура воздуха опускается к минусовым отметкам, на дорогах образуется гололедица. Для расчистки магистралей задействованы около 90 единиц спецтехники.По данным главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, на городских дорогах работает семь машин, к ночи их число увеличат.По данным Крымавтодора, на подъездах к крымской столице работают 17 машин спецтехники. Трассу Белогорск - Феодосия расчищают четыре единицы спецтехники. По дороге к Ангарскому перевалу работают восемь машин коммунальщиков.Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что "начиная со второй половине дня и ночью с 20 на 21 января возможно обледенение дорожного полотна. Дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при передвижении по автомобильным дорогам, использовать шины, соответствующие зимнему сезону эксплуатации транспортных средств.По прогнозу республиканского гидрометцентра, в Крыму ожидаются сильные осадки и ветер до 25 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение.Из-за непогоды в течение двух суток в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек, проинформировали в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погодыВ Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

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ангарский перевал

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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