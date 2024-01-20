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Снегопад в Крыму: как чистят дороги - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Снегопад в Крыму: как чистят дороги
Снегопад в Крыму: как чистят дороги - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Снегопад в Крыму: как чистят дороги
К вечеру субботы снегопад в Крыму продолжается. Температура воздуха опускается к минусовым отметкам, на дорогах образуется гололедица. Для расчистки магистралей РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T20:19
2024-01-20T20:19
ситуация на дорогах крыма
крым
погода в крыму
крымская погода
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. К вечеру субботы снегопад в Крыму продолжается. Температура воздуха опускается к минусовым отметкам, на дорогах образуется гололедица. Для расчистки магистралей задействованы около 90 единиц спецтехники.По данным главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, на городских дорогах работает семь машин, к ночи их число увеличат.По данным Крымавтодора, на подъездах к крымской столице работают 17 машин спецтехники. Трассу Белогорск - Феодосия расчищают четыре единицы спецтехники. По дороге к Ангарскому перевалу работают восемь машин коммунальщиков.Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что "начиная со второй половине дня и ночью с 20 на 21 января возможно обледенение дорожного полотна. Дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при передвижении по автомобильным дорогам, использовать шины, соответствующие зимнему сезону эксплуатации транспортных средств.По прогнозу республиканского гидрометцентра, в Крыму ожидаются сильные осадки и ветер до 25 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение.Из-за непогоды в течение двух суток в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек, проинформировали в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Обледенение дорог в Крыму: когда ждать ухудшения погодыВ Севастополе открыли проезд для машин после обвала подпорной стены"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
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РИА Новости Крым
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4.7
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Снегопад в Крыму: как чистят дороги

На дороги Симферополя для расчистки от снега к ночи выйдет 13 машин спецтехники

20:19 20.01.2024
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. К вечеру субботы снегопад в Крыму продолжается. Температура воздуха опускается к минусовым отметкам, на дорогах образуется гололедица. Для расчистки магистралей задействованы около 90 единиц спецтехники.
По данным главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, на городских дорогах работает семь машин, к ночи их число увеличат.

"В Симферополь вернулась зима и по прогнозам синоптиков такая погода продлится сегодня и завтра. Сейчас симферопольские улицы очищают от снега семь коммунальных дорожных машин, в ночь на дежурстве будет 13 экипажей. Напоминаю: не паркуйте машины там, где работает коммунальная техника, это мешает", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Крымавтодора, на подъездах к крымской столице работают 17 машин спецтехники.
Трассу Белогорск - Феодосия расчищают четыре единицы спецтехники.
По дороге к Ангарскому перевалу работают восемь машин коммунальщиков.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что "начиная со второй половине дня и ночью с 20 на 21 января возможно обледенение дорожного полотна. Дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при передвижении по автомобильным дорогам, использовать шины, соответствующие зимнему сезону эксплуатации транспортных средств.
По прогнозу республиканского гидрометцентра, в Крыму ожидаются сильные осадки и ветер до 25 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение.
Из-за непогоды в течение двух суток в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек, проинформировали в ведомстве.
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