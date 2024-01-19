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В Курске объявлена ракетная опасность

В Курске объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 19.01.2024

В Курске объявлена ракетная опасность

В пятницу вечером в Курске запустили оповещение о ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T21:08

2024-01-19T21:08

2024-01-19T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В пятницу вечером в Курске запустили оповещение о ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт.Жителей просят укрыться в безопасных помещениях и уйти с улиц.Отбой ракетной опасности в городе объявлен спустя 12 минут.ВСУ регулярно атакуют мирные населенные пункты приграничных регионов России при помощи ракет, беспилотников, артиллерии. Утром в пятницу над территорией Брянской области уничтожен украинский беспилотник. В ночь на 18 января над областью уничтожены две украинские ракеты "Точка-У" и три дрона подавлены средствами РЭБ.В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинские ракеты сбили в Курской областиАтака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчинаВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, общество, безопасность, ракетная опасность, новости