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В Курске объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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В Курске объявлена ракетная опасность
В Курске объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Курске объявлена ракетная опасность
В пятницу вечером в Курске запустили оповещение о ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T21:08
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курск
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
общество
безопасность
ракетная опасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В пятницу вечером в Курске запустили оповещение о ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт.Жителей просят укрыться в безопасных помещениях и уйти с улиц.Отбой ракетной опасности в городе объявлен спустя 12 минут.ВСУ регулярно атакуют мирные населенные пункты приграничных регионов России при помощи ракет, беспилотников, артиллерии. Утром в пятницу над территорией Брянской области уничтожен украинский беспилотник. В ночь на 18 января над областью уничтожены две украинские ракеты "Точка-У" и три дрона подавлены средствами РЭБ.В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинские ракеты сбили в Курской областиАтака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчинаВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"
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курск, обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, общество, безопасность, ракетная опасность, новости
В Курске объявлена ракетная опасность

В Курске звучит сирена о ракетной опасности - губернатор

21:08 19.01.2024 (обновлено: 21:15 19.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРупор
Рупор - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В пятницу вечером в Курске запустили оповещение о ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт.
Жителей просят укрыться в безопасных помещениях и уйти с улиц.
"В Курске запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - уйдите в безопасное место" — написал он в своем Telegram-канале.
Отбой ракетной опасности в городе объявлен спустя 12 минут.
ВСУ регулярно атакуют мирные населенные пункты приграничных регионов России при помощи ракет, беспилотников, артиллерии. Утром в пятницу над территорией Брянской области уничтожен украинский беспилотник. В ночь на 18 января над областью уничтожены две украинские ракеты "Точка-У" и три дрона подавлены средствами РЭБ.
В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты.
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КурскОбстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтОбществоБезопасностьРакетная опасностьНовости
 
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