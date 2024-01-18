На "Тавриде" включат свет: вдоль федеральной трассы появятся фонари
На федеральной трассе "Таврида" оборудуют электрическое освещение
08:05 18.01.2024 (обновлено: 08:50 18.01.2024)
© РИА Новости КрымТрасса Таврида Белогорская развязка
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. На всем протяжении федеральной трассы "Таврида" появятся фонари. Об этом свидетельствует обновленный пятилетний план дорожного строительства на 2024 – 2028 годы, который опубликовали на сайте правительства РФ.
Согласно документу, на устройство стационарного электрического освещения вдоль автодороги А-291 "Керчь – Симферополь – Севастополь" будет потрачено около девяти миллиардов рублей. Заказчиком выступит Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань", все работы должны быть завершены до 2027 года.
Всего в плане предусмотрена реализация 380 проектов во всех регионах Российской Федерации, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Общий объем финансового обеспечения всех мероприятий по дорожной деятельности запланирован на период реализации плана в сумме свыше 14 трлн рублей, из них средства федерального бюджета составят 5,6 трлн рублей. Остальное – внебюджетные источники и дорожные фонды субъектов Российской Федерации", - информирует официальный сайт правительства.
В предыдущей версии плана, утвержденной летом 2022 года, насчитывалось более 250 мероприятий.
Первую очередь федеральной трассы "Таврида" в Крыму запустили 31 декабря 2018 года – движение началось между Керчью и Симферополем. Машины поехали по двум полосам протяженностью 190 км.
В мае 2023 года еще продолжались работы на последнем, восьмом участке трассы под Севастополем – он был готов на 95%. Его планировалось ввести в эксплуатацию до 1 декабря 2023 года. Основная трасса Крыма протяженностью более 250 км разгрузила дороги населенных пунктов и сократила время в пути от Керчи до Севастополя до 2,5 часов.
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