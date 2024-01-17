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Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области – оборваны ЛЭП - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области – оборваны ЛЭП
Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области – оборваны ЛЭП - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области – оборваны ЛЭП
Вертолет совершил аварийную посадку вблизи трассы М3 в Брянской области. Пострадавших нет, в результате обрыва высоковольтных линий электропередачи обесточены... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T15:54
2024-01-17T16:10
брянская область
александр богомаз
новости
лэп
отключение электроэнергии
вертолет
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Вертолет совершил аварийную посадку вблизи трассы М3 в Брянской области. Пострадавших нет, в результате обрыва высоковольтных линий электропередачи обесточены четыре района области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Уточняется, что инцидент произошел вблизи Севского района области.К этому часу благодаря оперативным действиям сотрудников предприятия "Брянскэнерго" в Брасовском и Комаричском районах подача электричества восстановлена за счет дополнительных источников питания.В Севском и Суземском районах подачу электричества возобновят в ближайшее время, добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе и пригороде в среду отключат свет - список адресовГрафики отключений электроэнергии ввели в Ростовской областиЭлектроснабжение в Ростовской области восстановлено
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брянская область, александр богомаз, новости, лэп, отключение электроэнергии, вертолет, происшествия
Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области – оборваны ЛЭП

Аварийную посадку совершил вертолет в Брянской области, 4 района обесточены

15:54 17.01.2024 (обновлено: 16:10 17.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Вертолет совершил аварийную посадку вблизи трассы М3 в Брянской области. Пострадавших нет, в результате обрыва высоковольтных линий электропередачи обесточены четыре района области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Уточняется, что инцидент произошел вблизи Севского района области.

"В результате происшествия в четырех районах: Севском, Суземском, Брасовском и Комаричском отсутствовало электричество", – написал в своем Telegram-канале Богомаз.

К этому часу благодаря оперативным действиям сотрудников предприятия "Брянскэнерго" в Брасовском и Комаричском районах подача электричества восстановлена за счет дополнительных источников питания.
В Севском и Суземском районах подачу электричества возобновят в ближайшее время, добавил губернатор.
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Брянская областьАлександр БогомазНовостиЛЭПОтключение электроэнергииВертолетПроисшествия
 
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