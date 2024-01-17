https://crimea.ria.ru/20240117/vertolet-sovershil-avariynuyu-posadku-v-rostovskoy-oblasti--oborvana-lep-1134264223.html

Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области – оборваны ЛЭП

Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области – оборваны ЛЭП - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области – оборваны ЛЭП

Вертолет совершил аварийную посадку вблизи трассы М3 в Брянской области. Пострадавших нет, в результате обрыва высоковольтных линий электропередачи обесточены... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T15:54

2024-01-17T15:54

2024-01-17T16:10

брянская область

александр богомаз

новости

лэп

отключение электроэнергии

вертолет

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Вертолет совершил аварийную посадку вблизи трассы М3 в Брянской области. Пострадавших нет, в результате обрыва высоковольтных линий электропередачи обесточены четыре района области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Уточняется, что инцидент произошел вблизи Севского района области.К этому часу благодаря оперативным действиям сотрудников предприятия "Брянскэнерго" в Брасовском и Комаричском районах подача электричества восстановлена за счет дополнительных источников питания.В Севском и Суземском районах подачу электричества возобновят в ближайшее время, добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе и пригороде в среду отключат свет - список адресовГрафики отключений электроэнергии ввели в Ростовской областиЭлектроснабжение в Ростовской области восстановлено

брянская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, новости, лэп, отключение электроэнергии, вертолет, происшествия