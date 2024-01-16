https://crimea.ria.ru/20240116/v-sevastopole-i-prigorode-v-sredu-otklyuchat-svet---spisok-adresov-1134242931.html

В Севастополе и пригороде в среду отключат свет - список адресов

В Севастополе и пригороде в среду отключат свет - список адресов - РИА Новости Крым, 16.01.2024

В Севастополе и пригороде в среду отключат свет - список адресов

В Севастополе и шести селах пригорода в среду 17 января будет прекращена подача электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T20:02

2024-01-16T20:02

2024-01-16T20:02

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе и шести селах пригорода в среду 17 января будет прекращена подача электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе "Севастопольэнерго".На предприятии уточнили, что свет отключат с 9 до 16 часов "для безопасного выполнения ремонтных работ в сети 6000 В".Без электроэнергии временно останутся абоненты на следующих улицах: Виноделов, Голицынская, 5-м, 6-м, 7-м км Балаклавского шоссе, Городское шоссе, Адмирала Грейга, Маковая, Привольная, Пригородная, Степовая, Археологическая, Виктора Янова, Авиационная, Изумрудная, в переулке 2-м Былинном и бульваре Античном.Также света временно не будет на улице Узорной, 1-й Узорной, 2-й Узорной, 3-й Узорной, 4-й Узорной, 5-й Узорной, Анисовой, Богатырской, в садовых товариществах "Кальфа", "Волга", ТСН "Совет массива Кальфа", СНТ "Дионис", ТСН "Ромашка" и ТСН "Овощевод".Также для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ, будет прекращена подача электроэнергии в период с 9 до 17 часов на 1-1,5 часа в поселках Передовое, Любимовка, Андреевка, Софьи Перовской, селах Верхнесадовое и Орловка.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сетиВ Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линийВ Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько

севастополь

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2024

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