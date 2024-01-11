Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240111/v-evpatorii-shtormom-smylo-shkaf-naruzhnogo-osvescheniya---obestocheny-120-liniy-1134118281.html
В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий
В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий - РИА Новости Крым, 11.01.2024
В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий
На улице Симферопольской в Евпатории остаются неисправными 120 линий уличного освещения, поврежденных во время шторма 26-27 ноября. Об этом в прямом эфире на... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T13:54
2024-01-11T14:45
евпатория
елена демидова
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
происшествия
компенсация ущерба
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133209152_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e0975f61c63eca258b696b5d1b1e3975.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. На улице Симферопольской в Евпатории остаются неисправными 120 линий уличного освещения, поврежденных во время шторма 26-27 ноября. Об этом в прямом эфире на своей странице в соцсети сообщила глава Евпаторийской администрации Елена Демидова.По словам Демидовой, быстро устранить последствия стихии не позволяют кадровые проблемы – городу не хватает электриков."Электриков не хватает хронически. Поэтому здесь нужно только терпение, за которое я вас и благодарю, уважаемые жители", - отметила она.Глава администрации также ответила на вопросы, касающиеся выплаты компенсаций пострадавшим в результате шторма и ураганного ветра. Срок подачи заявлений был завершен 26 декабря."Те жители, чьи домовые территории были внесены в постановление о предполагаемой зоне, в которой не было света на протяжении более 24 часов, получат свои выплаты до 15 февраля. Что касается тех людей, которых нет в этом постановлении, - расширить зону ЧС уже не представляется возможным ввиду того, что средства уже заказаны, и заказаны на те территории, по которым Крымэнерго подтвердило отсутствие света более 24 часов", - уточнила глава администрации.Со всеми вопросами по отказам в предоставлении статуса пострадавшего этой категории граждан следует обращаться в ресурсопоставляющую организацию, добавила она.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что за прошедшие сутки от граждан поступило еще 296 обращений о компенсациях после ноябрьского шторма. Спорные заявки рассматриваются комиссией, все жалобы урегулируют до конца рабочей недели.Сильнейший шторм произошел в Крыму ночью с 26 на 27 ноября. В большинстве регионов ввели режим ЧС, стихией были разрушены берегоукрепительные сооружения, набережные и другие прибрежные объекты. В Евпатории нагонной волной оказались затоплены улицы, больше всего пострадали Симферопольская и Лиманная. Людей эвакуировали Росгвардия и МЧС на "тиграх", бортовых КамАЗах и автобусах.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет снежная буря с морозами и гололедомАксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от штормаКогда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133209152_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_38939b44b8af764c2780cf3152079e32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, елена демидова, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, происшествия, компенсация ущерба, новости крыма, крым
В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий

В Евпатории после ноябрьского шторма остаются отключенными 120 линий уличного освещения

13:54 11.01.2024 (обновлено: 14:45 11.01.2024)
 
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойЗатопления в Евпатории
Затопления в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. На улице Симферопольской в Евпатории остаются неисправными 120 линий уличного освещения, поврежденных во время шторма 26-27 ноября. Об этом в прямом эфире на своей странице в соцсети сообщила глава Евпаторийской администрации Елена Демидова.

"Вследствие неблагоприятных погодных условий были серьезно повреждены линии наружного освещения на улице Симферопольской, это порядка 120 линий наружного освещения. Разрушены две опоры, шкаф наружного освещения был смыт потоком воды. Поэтому у МБУ "Порядок" очень много работы", - рассказала она.

По словам Демидовой, быстро устранить последствия стихии не позволяют кадровые проблемы – городу не хватает электриков.
"Электриков не хватает хронически. Поэтому здесь нужно только терпение, за которое я вас и благодарю, уважаемые жители", - отметила она.
Глава администрации также ответила на вопросы, касающиеся выплаты компенсаций пострадавшим в результате шторма и ураганного ветра. Срок подачи заявлений был завершен 26 декабря.
"Те жители, чьи домовые территории были внесены в постановление о предполагаемой зоне, в которой не было света на протяжении более 24 часов, получат свои выплаты до 15 февраля. Что касается тех людей, которых нет в этом постановлении, - расширить зону ЧС уже не представляется возможным ввиду того, что средства уже заказаны, и заказаны на те территории, по которым Крымэнерго подтвердило отсутствие света более 24 часов", - уточнила глава администрации.
Со всеми вопросами по отказам в предоставлении статуса пострадавшего этой категории граждан следует обращаться в ресурсопоставляющую организацию, добавила она.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что за прошедшие сутки от граждан поступило еще 296 обращений о компенсациях после ноябрьского шторма. Спорные заявки рассматриваются комиссией, все жалобы урегулируют до конца рабочей недели.
Сильнейший шторм произошел в Крыму ночью с 26 на 27 ноября. В большинстве регионов ввели режим ЧС, стихией были разрушены берегоукрепительные сооружения, набережные и другие прибрежные объекты. В Евпатории нагонной волной оказались затоплены улицы, больше всего пострадали Симферопольская и Лиманная. Людей эвакуировали Росгвардия и МЧС на "тиграх", бортовых КамАЗах и автобусах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крым идет снежная буря с морозами и гололедом
Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма
Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму
 
ЕвпаторияЕлена ДемидоваУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииПроисшествияКомпенсация ущербаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:11Тридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму
15:54Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
15:31В Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могиле
15:14Законопроект о мобилизации на Украине: что решили в Верховной Раде
15:02Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном море
14:58РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму
14:42ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую технику
14:34В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе
14:26Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ – Минобороны
14:09Опасность лавин, снегопад и ураганный ветер накроют Кубань
13:54В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий
13:43Аксенов назвал приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год
13:23Юрий Соломин: биография
13:22Умер народный артист СССР Юрий Соломин
13:14В Афганистане произошло землетрясение - отголоски дошли до Узбекистана
12:59Когда рассмотрят спорные заявки о компенсациях после шторма в Крыму
12:55ВСУ атаковали дронами-камикадзе села в Херсонской области, ранена женщина
12:16"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева
12:05На Крым идет снежная буря с морозами и гололедом
11:57Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновления
Лента новостейМолния