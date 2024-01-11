https://crimea.ria.ru/20240111/v-evpatorii-shtormom-smylo-shkaf-naruzhnogo-osvescheniya---obestocheny-120-liniy-1134118281.html
В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий
В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий - РИА Новости Крым, 11.01.2024
В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий
На улице Симферопольской в Евпатории остаются неисправными 120 линий уличного освещения, поврежденных во время шторма 26-27 ноября. Об этом в прямом эфире на... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T13:54
2024-01-11T13:54
2024-01-11T14:45
евпатория
елена демидова
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
происшествия
компенсация ущерба
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133209152_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e0975f61c63eca258b696b5d1b1e3975.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. На улице Симферопольской в Евпатории остаются неисправными 120 линий уличного освещения, поврежденных во время шторма 26-27 ноября. Об этом в прямом эфире на своей странице в соцсети сообщила глава Евпаторийской администрации Елена Демидова.По словам Демидовой, быстро устранить последствия стихии не позволяют кадровые проблемы – городу не хватает электриков."Электриков не хватает хронически. Поэтому здесь нужно только терпение, за которое я вас и благодарю, уважаемые жители", - отметила она.Глава администрации также ответила на вопросы, касающиеся выплаты компенсаций пострадавшим в результате шторма и ураганного ветра. Срок подачи заявлений был завершен 26 декабря."Те жители, чьи домовые территории были внесены в постановление о предполагаемой зоне, в которой не было света на протяжении более 24 часов, получат свои выплаты до 15 февраля. Что касается тех людей, которых нет в этом постановлении, - расширить зону ЧС уже не представляется возможным ввиду того, что средства уже заказаны, и заказаны на те территории, по которым Крымэнерго подтвердило отсутствие света более 24 часов", - уточнила глава администрации.Со всеми вопросами по отказам в предоставлении статуса пострадавшего этой категории граждан следует обращаться в ресурсопоставляющую организацию, добавила она.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что за прошедшие сутки от граждан поступило еще 296 обращений о компенсациях после ноябрьского шторма. Спорные заявки рассматриваются комиссией, все жалобы урегулируют до конца рабочей недели.Сильнейший шторм произошел в Крыму ночью с 26 на 27 ноября. В большинстве регионов ввели режим ЧС, стихией были разрушены берегоукрепительные сооружения, набережные и другие прибрежные объекты. В Евпатории нагонной волной оказались затоплены улицы, больше всего пострадали Симферопольская и Лиманная. Людей эвакуировали Росгвардия и МЧС на "тиграх", бортовых КамАЗах и автобусах.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет снежная буря с морозами и гололедомАксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от штормаКогда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133209152_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_38939b44b8af764c2780cf3152079e32.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, елена демидова, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, происшествия, компенсация ущерба, новости крыма, крым
В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий
В Евпатории после ноябрьского шторма остаются отключенными 120 линий уличного освещения
13:54 11.01.2024 (обновлено: 14:45 11.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. На улице Симферопольской в Евпатории остаются неисправными 120 линий уличного освещения, поврежденных во время шторма 26-27 ноября. Об этом в прямом эфире на своей странице в соцсети сообщила глава Евпаторийской администрации Елена Демидова.
"Вследствие неблагоприятных погодных условий были серьезно повреждены линии наружного освещения на улице Симферопольской, это порядка 120 линий наружного освещения. Разрушены две опоры, шкаф наружного освещения был смыт потоком воды. Поэтому у МБУ "Порядок" очень много работы", - рассказала она.
По словам Демидовой, быстро устранить последствия стихии не позволяют кадровые проблемы – городу не хватает электриков.
"Электриков не хватает хронически. Поэтому здесь нужно только терпение, за которое я вас и благодарю, уважаемые жители", - отметила она.
Глава администрации также ответила на вопросы, касающиеся выплаты компенсаций пострадавшим в результате шторма и ураганного ветра. Срок подачи заявлений был завершен 26 декабря.
"Те жители, чьи домовые территории были внесены в постановление о предполагаемой зоне, в которой не было света на протяжении более 24 часов, получат свои выплаты до 15 февраля. Что касается тех людей, которых нет в этом постановлении, - расширить зону ЧС уже не представляется возможным ввиду того, что средства уже заказаны, и заказаны на те территории, по которым Крымэнерго подтвердило отсутствие света более 24 часов", - уточнила глава администрации.
Со всеми вопросами по отказам в предоставлении статуса пострадавшего этой категории граждан следует обращаться в ресурсопоставляющую организацию, добавила она.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил
, что за прошедшие сутки от граждан поступило еще 296 обращений о компенсациях после ноябрьского шторма. Спорные заявки рассматриваются комиссией, все жалобы урегулируют до конца рабочей недели.
Сильнейший шторм произошел в Крыму ночью с 26 на 27 ноября. В большинстве регионов ввели режим ЧС
, стихией были разрушены
берегоукрепительные сооружения, набережные и другие прибрежные объекты. В Евпатории нагонной волной оказались затоплены улицы, больше всего пострадали Симферопольская и Лиманная. Людей эвакуировали Росгвардия и МЧС на "тиграх", бортовых КамАЗах и автобусах.
Читайте также на РИА Новости Крым: