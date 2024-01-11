https://crimea.ria.ru/20240111/v-evpatorii-shtormom-smylo-shkaf-naruzhnogo-osvescheniya---obestocheny-120-liniy-1134118281.html

В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий

В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий - РИА Новости Крым, 11.01.2024

В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий

На улице Симферопольской в Евпатории остаются неисправными 120 линий уличного освещения, поврежденных во время шторма 26-27 ноября. Об этом в прямом эфире на... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T13:54

2024-01-11T13:54

2024-01-11T14:45

евпатория

елена демидова

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. На улице Симферопольской в Евпатории остаются неисправными 120 линий уличного освещения, поврежденных во время шторма 26-27 ноября. Об этом в прямом эфире на своей странице в соцсети сообщила глава Евпаторийской администрации Елена Демидова.По словам Демидовой, быстро устранить последствия стихии не позволяют кадровые проблемы – городу не хватает электриков."Электриков не хватает хронически. Поэтому здесь нужно только терпение, за которое я вас и благодарю, уважаемые жители", - отметила она.Глава администрации также ответила на вопросы, касающиеся выплаты компенсаций пострадавшим в результате шторма и ураганного ветра. Срок подачи заявлений был завершен 26 декабря."Те жители, чьи домовые территории были внесены в постановление о предполагаемой зоне, в которой не было света на протяжении более 24 часов, получат свои выплаты до 15 февраля. Что касается тех людей, которых нет в этом постановлении, - расширить зону ЧС уже не представляется возможным ввиду того, что средства уже заказаны, и заказаны на те территории, по которым Крымэнерго подтвердило отсутствие света более 24 часов", - уточнила глава администрации.Со всеми вопросами по отказам в предоставлении статуса пострадавшего этой категории граждан следует обращаться в ресурсопоставляющую организацию, добавила она.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что за прошедшие сутки от граждан поступило еще 296 обращений о компенсациях после ноябрьского шторма. Спорные заявки рассматриваются комиссией, все жалобы урегулируют до конца рабочей недели.Сильнейший шторм произошел в Крыму ночью с 26 на 27 ноября. В большинстве регионов ввели режим ЧС, стихией были разрушены берегоукрепительные сооружения, набережные и другие прибрежные объекты. В Евпатории нагонной волной оказались затоплены улицы, больше всего пострадали Симферопольская и Лиманная. Людей эвакуировали Росгвардия и МЧС на "тиграх", бортовых КамАЗах и автобусах.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет снежная буря с морозами и гололедомАксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от штормаКогда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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