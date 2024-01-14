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Электроснабжение в Ростовской области восстановлено
Электроснабжение в Ростовской области восстановлено - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Электроснабжение в Ростовской области восстановлено
В Ростовской области восстановлено электроснабжение, подачу которого временно ограничили из-за технологического сбоя. Об этом сообщает Минэнерго России. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T00:11
2024-01-14T00:11
2024-01-14T00:19
ростовская область
новости
происшествия
электросети
отключение электроэнергии
россети
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Ростовской области восстановлено электроснабжение, подачу которого временно ограничили из-за технологического сбоя. Об этом сообщает Минэнерго России.О технологическом сбое в высоковольтных сетях в Ростовской области сообщили в субботу около 23 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе КрымаБез света в городе Саки остаются 200 абонентовАвария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц
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РИА Новости Крым
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ростовская область, новости, происшествия, электросети, отключение электроэнергии, россети, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
Электроснабжение в Ростовской области восстановлено
Электроснабжение после технологического сбоя восстановили в Ростовской области
00:11 14.01.2024 (обновлено: 00:19 14.01.2024)