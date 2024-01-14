https://crimea.ria.ru/20240114/elektrosnabzhenie-v-rostovskoy-oblasti-vosstanovleno-1134182929.html

Электроснабжение в Ростовской области восстановлено

Электроснабжение в Ростовской области восстановлено - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Электроснабжение в Ростовской области восстановлено

В Ростовской области восстановлено электроснабжение, подачу которого временно ограничили из-за технологического сбоя. Об этом сообщает Минэнерго России. РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T00:11

2024-01-14T00:11

2024-01-14T00:19

ростовская область

новости

происшествия

электросети

отключение электроэнергии

россети

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Ростовской области восстановлено электроснабжение, подачу которого временно ограничили из-за технологического сбоя. Об этом сообщает Минэнерго России.О технологическом сбое в высоковольтных сетях в Ростовской области сообщили в субботу около 23 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе КрымаБез света в городе Саки остаются 200 абонентовАвария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, происшествия, электросети, отключение электроэнергии, россети, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)