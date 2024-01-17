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В Севастополе остановили паром и катер - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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В Севастополе остановили паром и катер
В Севастополе остановили паром и катер - РИА Новости Крым, 17.01.2024
В Севастополе остановили паром и катер
Пассажирский морской транспорт, соединяющий Артбухту и Северную сторону в Севастополя приостановили движение. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T08:56
2024-01-17T08:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Пассажирский морской транспорт, соединяющий Артбухту и Северную сторону в Севастополя приостановили движение. Об этом сообщили в городском дептрансе.В среду в Севастополе осадков не ожидается. Днем будет до 9 градусов тепла и порывистый ветер до 15 метров в секунду.
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, логистика, общество, новости крыма
В Севастополе остановили паром и катер

Катер и паром на Северную в Севастополе приостановили движение

08:56 17.01.2024 (обновлено: 08:58 17.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев Паром в Севастополе
Паром в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Пассажирский морской транспорт, соединяющий Артбухту и Северную сторону в Севастополя приостановили движение. Об этом сообщили в городском дептрансе.
"Паром и катер на линии "Артбухта - Северная" не осуществляют движение", - сказано в сообщении.
В среду в Севастополе осадков не ожидается. Днем будет до 9 градусов тепла и порывистый ветер до 15 метров в секунду.
 
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