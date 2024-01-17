https://crimea.ria.ru/20240117/v-sevastopole-ostanovili-parom-i-kater-1134249051.html

В Севастополе остановили паром и катер

В Севастополе остановили паром и катер - РИА Новости Крым, 17.01.2024

В Севастополе остановили паром и катер

Пассажирский морской транспорт, соединяющий Артбухту и Северную сторону в Севастополя приостановили движение. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T08:56

2024-01-17T08:56

2024-01-17T08:58

севастополь

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

городская среда

логистика

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110895/71/1108957149_0:98:1500:942_1920x0_80_0_0_736e15a66f659caf14db121245205646.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Пассажирский морской транспорт, соединяющий Артбухту и Северную сторону в Севастополя приостановили движение. Об этом сообщили в городском дептрансе.В среду в Севастополе осадков не ожидается. Днем будет до 9 градусов тепла и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, логистика, общество, новости крыма