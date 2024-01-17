https://crimea.ria.ru/20240117/v-sevastopole-ostanovili-parom-i-kater-1134249051.html
В Севастополе остановили паром и катер
В Севастополе остановили паром и катер - РИА Новости Крым, 17.01.2024
В Севастополе остановили паром и катер
Пассажирский морской транспорт, соединяющий Артбухту и Северную сторону в Севастополя приостановили движение. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T08:56
2024-01-17T08:56
2024-01-17T08:58
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
логистика
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110895/71/1108957149_0:98:1500:942_1920x0_80_0_0_736e15a66f659caf14db121245205646.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Пассажирский морской транспорт, соединяющий Артбухту и Северную сторону в Севастополя приостановили движение. Об этом сообщили в городском дептрансе.В среду в Севастополе осадков не ожидается. Днем будет до 9 градусов тепла и порывистый ветер до 15 метров в секунду.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110895/71/1108957149_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_fe96393d981ac5d82ad3a2f50f8221dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, логистика, общество, новости крыма
В Севастополе остановили паром и катер
Катер и паром на Северную в Севастополе приостановили движение
08:56 17.01.2024 (обновлено: 08:58 17.01.2024)