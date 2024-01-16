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Дороги Крыма заледенеют - МЧС предупреждает об опасности
Дороги Крыма заледенеют - МЧС предупреждает об опасности - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Дороги Крыма заледенеют - МЧС предупреждает об опасности
В среду на дорогах Крыма ожидается гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность, сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T15:08
2024-01-16T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В среду на дорогах Крыма ожидается гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность, сообщает крымский главк МЧС России.Спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Водителей просят ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения, пешеходам рекомендуют соблюдать особую осторожность при переходе дороги. Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей.На минувших выходных из-за гололеда пострадало 210 человек - столько обращений к медикам, связанных с травмированием в результате падения на скользкой поверхности, зарегистрировано минздравом региона. Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамБольше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенкаШторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник
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Дороги Крыма заледенеют - МЧС предупреждает об опасности
Гололедица на дорогах Крыма ожидается 17 января - МЧС
15:08 16.01.2024 (обновлено: 15:09 16.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В среду на дорогах Крыма ожидается гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность, сообщает крымский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 17 января в северных, центральных, восточных районах Крыма и в горах на дорогах ожидается гололедица", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Водителей просят ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения, пешеходам рекомендуют соблюдать особую осторожность при переходе дороги. Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей.
На минувших выходных из-за гололеда пострадало 210 человек
- столько обращений к медикам, связанных с травмированием в результате падения на скользкой поверхности, зарегистрировано минздравом региона.
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