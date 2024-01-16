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Дороги Крыма заледенеют - МЧС предупреждает об опасности

Дороги Крыма заледенеют - МЧС предупреждает об опасности - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Дороги Крыма заледенеют - МЧС предупреждает об опасности

В среду на дорогах Крыма ожидается гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность, сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T15:08

2024-01-16T15:08

2024-01-16T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В среду на дорогах Крыма ожидается гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность, сообщает крымский главк МЧС России.Спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Водителей просят ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения, пешеходам рекомендуют соблюдать особую осторожность при переходе дороги. Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей.На минувших выходных из-за гололеда пострадало 210 человек - столько обращений к медикам, связанных с травмированием в результате падения на скользкой поверхности, зарегистрировано минздравом региона. Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамБольше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенкаШторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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