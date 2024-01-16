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Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе, переправа работает по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.
2024-01-16T10:01
2024-01-16T10:01
2024-01-16T10:06
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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морской транспорт
штормовое предупреждение
керченский пролив
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За последние сутки паромы выполнили девять рейсов, всего сначала возобновления работ 7143 рейсами перевезено 423 924 пассажира и 244 532 грузовика.В ведомстве напомнили, что услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается новый штормПаром и катер в Севастополе отменили из-за непогодыЯлту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут
керченский пролив
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РИА Новости Крым
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Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник
Штормовое предупреждение действует в районе Керченской паромной переправы
10:01 16.01.2024 (обновлено: 10:06 16.01.2024)
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе, переправа работает по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.