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Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе, переправа работает по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.
2024-01-16T10:01
2024-01-16T10:06
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
новости крыма
росморречфлот
морской транспорт
штормовое предупреждение
керченский пролив
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За последние сутки паромы выполнили девять рейсов, всего сначала возобновления работ 7143 рейсами перевезено 423 924 пассажира и 244 532 грузовика.В ведомстве напомнили, что услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается новый штормПаром и катер в Севастополе отменили из-за непогодыЯлту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут
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керченская паромная переправа, инфографика, ситуация на керченской переправе, новости крыма, росморречфлот, морской транспорт, штормовое предупреждение, керченский пролив
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник

Штормовое предупреждение действует в районе Керченской паромной переправы

10:01 16.01.2024 (обновлено: 10:06 16.01.2024)
 
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Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе, переправа работает по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.
Обстановка на Керченской паромной переправе 16 января 2024

"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. 16 января ветер южный с переходом во второй половине дня на северо-западный 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, временами дождь, видимость хорошая, высота волн 0,5-1,0 м, температура воздуха +10…+12 градусов, температура воды в море +3…+5", – сказано в сообщении.

За последние сутки паромы выполнили девять рейсов, всего сначала возобновления работ 7143 рейсами перевезено 423 924 пассажира и 244 532 грузовика.
В ведомстве напомнили, что услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.
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