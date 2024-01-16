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Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник

Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторник

Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе, переправа работает по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.

2024-01-16T10:01

2024-01-16T10:01

2024-01-16T10:06

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

новости крыма

росморречфлот

морской транспорт

штормовое предупреждение

керченский пролив

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За последние сутки паромы выполнили девять рейсов, всего сначала возобновления работ 7143 рейсами перевезено 423 924 пассажира и 244 532 грузовика.В ведомстве напомнили, что услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается новый штормПаром и катер в Севастополе отменили из-за непогодыЯлту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут

керченский пролив

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2024

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