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Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды
Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды
Во вторник утром приостановлено морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T07:33
2024-01-16T07:34
севастополь
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морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Во вторник утром приостановлено морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе.Отмечается, что причиной стала погода.Информация об изменениях в движении морского пассажирского транспорта будет размещена дополнительно.Крымский главк МЧС России накануне предупреждал о новом шторме, который надвигается на полуостров. 16 января пройдут сильные дожди и мокрый снег.Во вторник в Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +9...11.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и ветер: погода в Крыму во вторникНаступят ли в Крыму крещенские морозыКак избежать обморожения: 5 простых правил
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севастополь, транспорт, морской транспорт, погода в крыму, крымская погода, общество, новости крыма
Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды

Рейсы парома и катера в Севастополе на линии "Артбухта – Северная" отменены из-за погоды

07:33 16.01.2024 (обновлено: 07:34 16.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Во вторник утром приостановлено морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе.
Отмечается, что причиной стала погода.
"Паром и катер на линии "Артбухта - Северная" из-за неблагоприятных погодных условий работать не будут", - говорится в сообщении.
Информация об изменениях в движении морского пассажирского транспорта будет размещена дополнительно.
Крымский главк МЧС России накануне предупреждал о новом шторме, который надвигается на полуостров. 16 января пройдут сильные дожди и мокрый снег.
Во вторник в Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +9...11.
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