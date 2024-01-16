https://crimea.ria.ru/20240116/parom-i-kater-v-sevastopole-otmenili-iz-za-nepogody-1134215979.html

Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды

Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды

Во вторник утром приостановлено морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T07:33

2024-01-16T07:33

2024-01-16T07:34

севастополь

транспорт

морской транспорт

погода в крыму

крымская погода

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326555_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e63d0ea6b0a3099e53912dcc71af365b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Во вторник утром приостановлено морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе.Отмечается, что причиной стала погода.Информация об изменениях в движении морского пассажирского транспорта будет размещена дополнительно.Крымский главк МЧС России накануне предупреждал о новом шторме, который надвигается на полуостров. 16 января пройдут сильные дожди и мокрый снег.Во вторник в Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +9...11.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и ветер: погода в Крыму во вторникНаступят ли в Крыму крещенские морозыКак избежать обморожения: 5 простых правил

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, морской транспорт, погода в крыму, крымская погода, общество, новости крыма