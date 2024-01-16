https://crimea.ria.ru/20240116/parom-i-kater-v-sevastopole-otmenili-iz-za-nepogody-1134215979.html
Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды
Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды
Во вторник утром приостановлено морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T07:33
2024-01-16T07:33
2024-01-16T07:34
севастополь
транспорт
морской транспорт
погода в крыму
крымская погода
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326555_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e63d0ea6b0a3099e53912dcc71af365b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Во вторник утром приостановлено морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе.Отмечается, что причиной стала погода.Информация об изменениях в движении морского пассажирского транспорта будет размещена дополнительно.Крымский главк МЧС России накануне предупреждал о новом шторме, который надвигается на полуостров. 16 января пройдут сильные дожди и мокрый снег.Во вторник в Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +9...11.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и ветер: погода в Крыму во вторникНаступят ли в Крыму крещенские морозыКак избежать обморожения: 5 простых правил
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326555_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bed29ed7d4268e3850fb53bf70c66e61.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, транспорт, морской транспорт, погода в крыму, крымская погода, общество, новости крыма
Паром и катер в Севастополе отменили из-за непогоды
Рейсы парома и катера в Севастополе на линии "Артбухта – Северная" отменены из-за погоды
07:33 16.01.2024 (обновлено: 07:34 16.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Во вторник утром приостановлено морское сообщение между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Об этом сообщают в городском депртансе.
Отмечается, что причиной стала погода.
"Паром и катер на линии "Артбухта - Северная" из-за неблагоприятных погодных условий работать не будут", - говорится в сообщении.
Информация об изменениях в движении морского пассажирского транспорта будет размещена дополнительно.
Крымский главк МЧС России накануне предупреждал
о новом шторме, который надвигается на полуостров. 16 января пройдут сильные дожди и мокрый снег.
Во вторник в Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +9...11.
Читайте также на РИА Новости Крым: