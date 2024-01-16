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Дожди и ветер: погода в Крыму во вторник
Дожди и ветер: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Дожди и ветер: погода в Крыму во вторник
В связи с прохождением холодного фронтального раздела утром и днем 16 января в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, в центральных, восточных, южных... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T00:01
2024-01-16T00:01
2024-01-16T00:01
погода в крыму
погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
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алушта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В связи с прохождением холодного фронтального раздела утром и днем 16 января в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, в центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, местами сильный. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, местами до 18 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +7...9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +9...11.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии ночью без осадков, днем временами дожди. Температура воздуха и ночью, и в дневное время будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается новый штормГде в горах Крыма выпало больше снегаПоследствия гололеда: 210 человек в Крыму обратились с травмами к медикам
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погода в крыму, погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, общество, крым
Дожди и ветер: погода в Крыму во вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В связи с прохождением холодного фронтального раздела утром и днем 16 января в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, в центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"В горах отложение мокрого снега, гололедица. Днем усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы до 25 м/с. Во второй половине на реках северного предгорья и южного берега ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 метров, без достижения опасных отметок", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, местами сильный. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, местами до 18 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +7...9 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +9...11.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии ночью без осадков, днем временами дожди. Температура воздуха и ночью, и в дневное время будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла.
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