https://crimea.ria.ru/20240116/dozhdi-i-veter-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1134211689.html

Дожди и ветер: погода в Крыму во вторник

Дожди и ветер: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Дожди и ветер: погода в Крыму во вторник

В связи с прохождением холодного фронтального раздела утром и днем 16 января в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, в центральных, восточных, южных... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T00:01

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погода в крыму

погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В связи с прохождением холодного фронтального раздела утром и днем 16 января в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, в центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, местами сильный. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, местами до 18 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +7...9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +9...11.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии ночью без осадков, днем временами дожди. Температура воздуха и ночью, и в дневное время будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается новый штормГде в горах Крыма выпало больше снегаПоследствия гололеда: 210 человек в Крыму обратились с травмами к медикам

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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