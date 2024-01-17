https://crimea.ria.ru/20240117/krovavoe-shapito-mid-rf-zayavil-o-prevraschenii-ukrainy-v-bespravnuyu-koloniyu-1134256803.html

Кровавое шапито: МИД РФ заявил о превращении Украины в бесправную колонию

Кровавое шапито: МИД РФ заявил о превращении Украины в бесправную колонию - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Кровавое шапито: МИД РФ заявил о превращении Украины в бесправную колонию

Киевский режим продолжает превращать Украину в бесправную колонию, из которой западные митрополии будут и дальше выжимать все ресурсы в обмен на военную... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T13:14

2024-01-17T13:14

2024-01-17T13:16

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

риши сунак

владимир зеленский (президент украины)

великобритания

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает превращать Украину в бесправную колонию, из которой западные митрополии будут и дальше выжимать все ресурсы в обмен на военную поддержку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о приобретении британским магнатом литиевых месторождений на подконтрольной Киеву территории.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский 12 января в Киеве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. В тот же день стало известно, что австралийская компания European Lithium, которой владеет английский бизнесмен Энтони Сейдж, закрыла сделку по приобретению компании ООО "Европейский литий Украина" с литиевыми лицензиями на Украине. В собственность компании перешли несколько месторождений лития, в том числе в оккупированной Киевом части ДНР.Дипломат подчеркнула, что "в истории не было ни одного случая, чтобы англосаксы, давая кому-либо что-то, не требовали бы это вернуть и тем более с лихвой".Подписанное Сунаком и Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности среди прочего предусматривает предоставление Украине "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ на Украине.Гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым не исключил, что подобные соглашения с Украиной заключат и другие члены НАТО, чтобы не принимать страну в альянс.Политолог также не исключил, что, подписав соглашение, Великобритания получит взамен очень серьезные коммерческие преференции за счет Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансовСоглашение Киева с Лондоном – вторая фаза продажи Украины ЗападуБудет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию

украина

великобритания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, риши сунак, владимир зеленский (президент украины), великобритания, мнения