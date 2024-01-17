https://crimea.ria.ru/20240117/krovavoe-shapito-mid-rf-zayavil-o-prevraschenii-ukrainy-v-bespravnuyu-koloniyu-1134256803.html
Кровавое шапито: МИД РФ заявил о превращении Украины в бесправную колонию
Кровавое шапито: МИД РФ заявил о превращении Украины в бесправную колонию - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Кровавое шапито: МИД РФ заявил о превращении Украины в бесправную колонию
Киевский режим продолжает превращать Украину в бесправную колонию, из которой западные митрополии будут и дальше выжимать все ресурсы в обмен на военную... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T13:14
2024-01-17T13:14
2024-01-17T13:16
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
риши сунак
владимир зеленский (президент украины)
великобритания
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает превращать Украину в бесправную колонию, из которой западные митрополии будут и дальше выжимать все ресурсы в обмен на военную поддержку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о приобретении британским магнатом литиевых месторождений на подконтрольной Киеву территории.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский 12 января в Киеве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. В тот же день стало известно, что австралийская компания European Lithium, которой владеет английский бизнесмен Энтони Сейдж, закрыла сделку по приобретению компании ООО "Европейский литий Украина" с литиевыми лицензиями на Украине. В собственность компании перешли несколько месторождений лития, в том числе в оккупированной Киевом части ДНР.Дипломат подчеркнула, что "в истории не было ни одного случая, чтобы англосаксы, давая кому-либо что-то, не требовали бы это вернуть и тем более с лихвой".Подписанное Сунаком и Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности среди прочего предусматривает предоставление Украине "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ на Украине.Гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым не исключил, что подобные соглашения с Украиной заключат и другие члены НАТО, чтобы не принимать страну в альянс.Политолог также не исключил, что, подписав соглашение, Великобритания получит взамен очень серьезные коммерческие преференции за счет Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансовСоглашение Киева с Лондоном – вторая фаза продажи Украины ЗападуБудет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, риши сунак, владимир зеленский (президент украины), великобритания, мнения
Кровавое шапито: МИД РФ заявил о превращении Украины в бесправную колонию
"Кровавое шапито" во главе с Зеленским превращает Украину в бесправную колонию – Захарова
13:14 17.01.2024 (обновлено: 13:16 17.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает превращать Украину в бесправную колонию, из которой западные митрополии будут и дальше выжимать все ресурсы в обмен на военную поддержку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о приобретении британским магнатом литиевых месторождений на подконтрольной Киеву территории.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский 12 января в Киеве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. В тот же день стало известно, что австралийская компания European Lithium, которой владеет английский бизнесмен Энтони Сейдж, закрыла сделку по приобретению компании ООО "Европейский литий Украина" с литиевыми лицензиями на Украине. В собственность компании перешли несколько месторождений лития, в том числе в оккупированной Киевом части ДНР.
"Нынешнее украинское кровавое шапито продолжает превращать Украину в бесправную колонию, с которой западные митрополии будут и дальше выжимать все соки. Все, что дается сейчас киевскому режиму, дается в кредит под обязательства все это компенсировать и вернуть", – сказала Захарова на брифинге в среду.
Дипломат подчеркнула, что "в истории не было ни одного случая, чтобы англосаксы, давая кому-либо что-то, не требовали бы это вернуть и тем более с лихвой".
"Из чего же будет расплачиваться за все это Украина и украинский народ? Понятно из чего: земли, недра и все те самые ценности, которые были зафиксированы в историческом коде, в законодательстве, защищающем народ Украины, – все это надо будет принести в жертву ради расплаты", – отметила официальный представитель МИД РФ.
Подписанное Сунаком и Зеленским соглашение о сотрудничестве
в сфере безопасности среди прочего предусматривает предоставление Украине "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ на Украине.
Гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым
не исключил, что подобные соглашения
с Украиной заключат и другие члены НАТО, чтобы не принимать страну в альянс.
Политолог также не исключил, что, подписав соглашение, Великобритания получит взамен очень серьезные коммерческие преференции за счет Украины.
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