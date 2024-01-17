Инцидент с ребенком в школе Джанкоя - правоохранители раскрыли детали
В Джанкое учитель применил физическую силу к пятикласснику - прокуратура начала проверку
12:59 17.01.2024 (обновлено: 13:04 17.01.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРебенок с телефоном в школе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Учитель применил физическую силу к пятикласснику в школе Джанкоя, прокуратура Крыма проверяет информацию о нарушении прав ребенка, сообщает среду пресс-служба надзорного ведомства.
Накануне в минобразования Крыма сообщили, что одной из школ Джанкоя проводится служебное расследование фактов нарушения прав ребенка и педагогической этики. При этом детали инцидента не раскрывались.
"По предварительной информации, 15 января 2024 года, в средней школе № 5 учитель применил физическую силу в отношении ученика пятого класса", - сообщили подробности инцидента в прокуратуре Крыма.
Процессуальную проверку о противоправных действиях педагога также ведет Крымский Следком. По данным следователей, сейчас ребенок находится на обследовании в медицинском учреждении.
"В целях установления всех обстоятельств, следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются законные представители несовершеннолетнего и должностные лица образовательного учреждения, назначены необходимые экспертизы", - сообщили в СК.
Уточняется, что в ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, а также действиям должностных лиц образовательной организации. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
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