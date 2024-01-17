https://crimea.ria.ru/20240117/intsident-s-rebenkom-v-shkole-dzhankoya---pravookhraniteli-raskryli-detali-1134256560.html

Инцидент с ребенком в школе Джанкоя - правоохранители раскрыли детали

Инцидент с ребенком в школе Джанкоя - правоохранители раскрыли детали - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Инцидент с ребенком в школе Джанкоя - правоохранители раскрыли детали

Учитель применил физическую силу к пятикласснику в школе Джанкоя, прокуратура Крыма проверяет информацию о нарушении прав ребенка, сообщает среду пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T12:59

2024-01-17T12:59

2024-01-17T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Учитель применил физическую силу к пятикласснику в школе Джанкоя, прокуратура Крыма проверяет информацию о нарушении прав ребенка, сообщает среду пресс-служба надзорного ведомства.Накануне в минобразования Крыма сообщили, что одной из школ Джанкоя проводится служебное расследование фактов нарушения прав ребенка и педагогической этики. При этом детали инцидента не раскрывались. Процессуальную проверку о противоправных действиях педагога также ведет Крымский Следком. По данным следователей, сейчас ребенок находится на обследовании в медицинском учреждении.Уточняется, что в ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, а также действиям должностных лиц образовательной организации. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе учитель применил физическую силу к восьмиклассникуВ Крыму учитель рисования осужден за домогательства к 9-летней ученицеСтало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя

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2024

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