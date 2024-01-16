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Служебное расследование проводят в школе Джанкоя - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Служебное расследование проводят в школе Джанкоя
Служебное расследование проводят в школе Джанкоя - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Служебное расследование проводят в школе Джанкоя
По фактам нарушения педагогической этики и нарушений прав ребенка в одной из школ Джанкоя проводится служебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T21:15
2024-01-16T22:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. По фактам нарушения педагогической этики и нарушений прав ребенка в одной из школ Джанкоя проводится служебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе минобразования РК.Уточняется, что имеющие отношение к данной ситуации должностные лица отстранены от работы на время проведения расследования.В учебном заведении был проведен опрос обучающихся, как возможных свидетелей происшествия. Со стороны членов комиссии по расследованию данного случая на учеников психологическое давление не оказывалось, подчеркнули в ведомстве.Подробности ситуации не уточняются.Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым держит данную ситуацию на строгом контроле, подчеркнули в ведомстве.Ранее прокуратура Севастополя возбудила в отношении директора одной из школ города административное дело о нарушение права ребенка на образование. Причиной стал отказ должностного лица пустить ученицу на занятия из-за рыжего цвета волос.Читайте также на РИА Новости Крым:Законно ли требование школ об определенной школьной форме в КрымуСобрать детей в школу: цена вопроса для крымчан - видеоРебенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым
https://crimea.ria.ru/20231222/v-krymu-otsenili-initsiativu-privlech-rosgvardiyu-k-zaschite-shkol-1133718450.html
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Служебное расследование проводят в школе Джанкоя

Служебное расследование по факту нарушения прав ребенка проводят в одной из школ в Крыму

21:15 16.01.2024 (обновлено: 22:31 16.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. По фактам нарушения педагогической этики и нарушений прав ребенка в одной из школ Джанкоя проводится служебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе минобразования РК.

"По результатам обращения законного представителя одного из обучающихся школы №5, управлением образования Джанкоя начато служебное расследование в отношении должностных лиц образовательного учреждения по фактам нарушения педагогической этики и нарушений прав ребенка", – говорится в сообщении.

Уточняется, что имеющие отношение к данной ситуации должностные лица отстранены от работы на время проведения расследования.
В учебном заведении был проведен опрос обучающихся, как возможных свидетелей происшествия. Со стороны членов комиссии по расследованию данного случая на учеников психологическое давление не оказывалось, подчеркнули в ведомстве.
Подробности ситуации не уточняются.
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым держит данную ситуацию на строгом контроле, подчеркнули в ведомстве.
Ранее прокуратура Севастополя возбудила в отношении директора одной из школ города административное дело о нарушение права ребенка на образование. Причиной стал отказ должностного лица пустить ученицу на занятия из-за рыжего цвета волос.
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