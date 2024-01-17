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Белгородскую область третий раз за сутки атаковали ВСУ - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Белгородскую область третий раз за сутки атаковали ВСУ
Белгородскую область третий раз за сутки атаковали ВСУ - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Белгородскую область третий раз за сутки атаковали ВСУ
Российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник над одним из населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T13:24
2024-01-17T13:28
белгородская область
новости
вячеслав гладков
пво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник над одним из населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Предварительно, по данным Гладкова, пострадавших и разрушений в результате этой атаки нет.В Министерстве обороны России уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 12:00.Дежурными средствами ПВО ранее в среду над Белгородской областью были уничтожены четыре реактивных снаряда Vampire и два украинских беспилотных летательных аппарата. В ночь на 17 января над Белгородчиной сбиты семь ракет "Ольха" и четыре вражеских беспилотника. Попытки бить по мирному российскому приграничью ВСУ совершают регулярно. В приграничных регионах в этой связи действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенокВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчинаУдар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Белгородскую область третий раз за сутки атаковали ВСУ

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью – Гладков

13:24 17.01.2024 (обновлено: 13:28 17.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник над одним из населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – написал губернатор.

Предварительно, по данным Гладкова, пострадавших и разрушений в результате этой атаки нет.
В Министерстве обороны России уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 12:00.
Дежурными средствами ПВО ранее в среду над Белгородской областью были уничтожены четыре реактивных снаряда Vampire и два украинских беспилотных летательных аппарата. В ночь на 17 января над Белгородчиной сбиты семь ракет "Ольха" и четыре вражеских беспилотника. Попытки бить по мирному российскому приграничью ВСУ совершают регулярно. В приграничных регионах в этой связи действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Белгородская областьНовостиВячеслав ГладковПВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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