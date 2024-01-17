https://crimea.ria.ru/20240117/belgorodskuyu-oblast-tretiy-raz-za-sutki-obstrelyali-vsu-1134257056.html

Белгородскую область третий раз за сутки атаковали ВСУ

Белгородскую область третий раз за сутки атаковали ВСУ - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Белгородскую область третий раз за сутки атаковали ВСУ

Российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник над одним из населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T13:24

2024-01-17T13:24

2024-01-17T13:28

белгородская область

новости

вячеслав гладков

пво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник над одним из населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Предварительно, по данным Гладкова, пострадавших и разрушений в результате этой атаки нет.В Министерстве обороны России уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 12:00.Дежурными средствами ПВО ранее в среду над Белгородской областью были уничтожены четыре реактивных снаряда Vampire и два украинских беспилотных летательных аппарата. В ночь на 17 января над Белгородчиной сбиты семь ракет "Ольха" и четыре вражеских беспилотника. Попытки бить по мирному российскому приграничью ВСУ совершают регулярно. В приграничных регионах в этой связи действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенокВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчинаУдар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, вячеслав гладков, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)