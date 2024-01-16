https://crimea.ria.ru/20240116/v-tsentre-sevastopolya-gromko--vlasti-nazvali-prichinu-1134221412.html
В центре Севастополя громко – власти назвали причину
В центре Севастополя громко – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 16.01.2024
В центре Севастополя громко – власти назвали причину
Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T11:32
2024-01-16T11:32
2024-01-16T11:37
михаил развожаев
севастополь
новости
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
крым
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямУничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_203:0:1139:702_1920x0_80_0_0_4f8f79bab72c6f89cf297644e32cf526.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, новости, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, учения, безопасность республики крым и севастополя
В центре Севастополя громко – власти назвали причину
Развожаев: громкие звуки в центре Севастополя – тренировка военных Черноморского флота
11:32 16.01.2024 (обновлено: 11:37 16.01.2024)