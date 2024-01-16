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В центре Севастополя громко – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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В центре Севастополя громко – власти назвали причину
В центре Севастополя громко – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 16.01.2024
В центре Севастополя громко – власти назвали причину
Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T11:32
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямУничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко
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михаил развожаев, севастополь, новости, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, учения, безопасность республики крым и севастополя
В центре Севастополя громко – власти назвали причину

Развожаев: громкие звуки в центре Севастополя – тренировка военных Черноморского флота

11:32 16.01.2024 (обновлено: 11:37 16.01.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в центре города – это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО. В городе все спокойно", – написал он в своем Telegram-канале.

В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Михаил РазвожаевСевастопольНовостиНовости КрымаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)КрымУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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