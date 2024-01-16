https://crimea.ria.ru/20240116/v-tsentre-sevastopolya-gromko--vlasti-nazvali-prichinu-1134221412.html

В центре Севастополя громко – власти назвали причину

В центре Севастополя громко – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 16.01.2024

В центре Севастополя громко – власти назвали причину

Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T11:32

2024-01-16T11:32

2024-01-16T11:37

михаил развожаев

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крым

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямУничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, учения, безопасность республики крым и севастополя