На Украине создадут реестр военнообязанных от 17 до 60 лет
Верховная Рада одобрила создание реестра военнообязанных от 17 до 60 лет
16:33 16.01.2024 (обновлено: 17:49 16.01.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Реестр военнообязанных от 17 до 60 лет создадут на Украине. О принятом Верховной Радой законе сообщила нардеп Ирина Геращенко, пишет РИА Новости.
"Верховная рада приняла закон об автоматическом получении статуса участника боевых действий и создании единого электронного реестра военнообязанных", – написала в Telegram-канале Геращенко.
Она уточнила, что реестр военнообязанных будет привязан к единому реестру избирателей. Кроме того, документ предусматривает обработку собранных персональных данных. Этот законопроект по сути является частью мобилизации, добавила нардеп.
Решение поддержали 249 из 450 украинских депутатов.
Законопроект, предлагающий создание единого электронного реестра военнообязанных Украины, в который будут включены данные о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет был внесен в Верховную Раду в сентябре 2023 года.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее сообщил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Умеров уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.
Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 11 января заявил, что законопроект отправлен на доработку. По его словам, "какие-то положения документа прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы".
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