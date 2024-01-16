https://crimea.ria.ru/20240116/na-ukraine-sozdadut-reestr-voennoobyazannykh-ot-17-do-60-let-1134232603.html

На Украине создадут реестр военнообязанных от 17 до 60 лет

На Украине создадут реестр военнообязанных от 17 до 60 лет - РИА Новости Крым, 16.01.2024

На Украине создадут реестр военнообязанных от 17 до 60 лет

Реестр военнообязанных от 17 до 60 лет создадут на Украине. О принятом Верховной Радой законе сообщила нардеп Ирина Геращенко, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T16:33

2024-01-16T16:33

2024-01-16T17:49

мобилизация на украине

верховная рада украины

украина

закон и право

ирина геращенко

политика

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Реестр военнообязанных от 17 до 60 лет создадут на Украине. О принятом Верховной Радой законе сообщила нардеп Ирина Геращенко, пишет РИА Новости.Она уточнила, что реестр военнообязанных будет привязан к единому реестру избирателей. Кроме того, документ предусматривает обработку собранных персональных данных. Этот законопроект по сути является частью мобилизации, добавила нардеп.Решение поддержали 249 из 450 украинских депутатов.Законопроект, предлагающий создание единого электронного реестра военнообязанных Украины, в который будут включены данные о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет был внесен в Верховную Раду в сентябре 2023 года.Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее сообщил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Умеров уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 11 января заявил, что законопроект отправлен на доработку. По его словам, "какие-то положения документа прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина проиграла будущее: эксперт о мобилизации женщин в ВСУУкраинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от КиеваЭстония отказалась высылать из страны военнообязанных украинцев

https://crimea.ria.ru/20231220/mobilizatsiya-po-ukrainski-gde-zelenskiy-naydet-500-tysyach-chelovek-dlya-vsu-1133681309.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, верховная рада украины, украина, закон и право, ирина геращенко, политика, потери всу , всу (вооруженные силы украины)