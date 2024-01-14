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Эстония отказалась высылать из страны военнообязанных украинцев

Эстония отказалась высылать из страны военнообязанных украинцев - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Эстония отказалась высылать из страны военнообязанных украинцев

Эстония не будет высылать находящихся в стране украинских мужчин мобилизационного возраста, заявила премьер-министр Кая Каллас в интервью СМИ. РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T16:01

2024-01-14T16:01

2024-01-14T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Эстония не будет высылать находящихся в стране украинских мужчин мобилизационного возраста, заявила премьер-министр Кая Каллас в интервью СМИ.По словам Каллас, она обсуждала этот вопрос с Владимиром Зеленским в ходе его визита в Таллин и заявила ему, что украинцы находятся в Эстонии на законных основаниях.Ранее Зеленский заявил, что Украине нужны уехавшие за границу мужчины мобилизационного возраста. По его словам, они не обязательно будут отправлены на фронт, а могут работать и платить налоги на Украине, которые пойдут на финансирование ВСУ.Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны.Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 11 января заявил, что законопроект отправлен на доработку. По его словам, "какие-то положения документа прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы".Читайте также на РИА Новости Крым:Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизацииВ Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – экспертУкраинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, украина, в мире, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), общество, политика, новости