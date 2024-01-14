Эстония отказалась высылать из страны военнообязанных украинцев
Эстония не будет высылать из страны военнообязанных украинцев – премьер Кая Каллас
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Эстония не будет высылать находящихся в стране украинских мужчин мобилизационного возраста, заявила премьер-министр Кая Каллас в интервью СМИ.
"Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно", - цитирует эстонского премьера РИА Новости.
По словам Каллас, она обсуждала этот вопрос с Владимиром Зеленским в ходе его визита в Таллин и заявила ему, что украинцы находятся в Эстонии на законных основаниях.
Ранее Зеленский заявил, что Украине нужны уехавшие за границу мужчины мобилизационного возраста. По его словам, они не обязательно будут отправлены на фронт, а могут работать и платить налоги на Украине, которые пойдут на финансирование ВСУ.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны.
Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 11 января заявил, что законопроект отправлен на доработку. По его словам, "какие-то положения документа прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы".
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