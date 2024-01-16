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На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублей

На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 16.01.2024

На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублей

Реализация программы закупки школьных автобусов в России будет продолжаться, в текущем году на эти цели выделят 10 млрд рублей. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T20:19

2024-01-16T20:19

2024-01-16T20:44

новости

владимир путин (политик)

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общество

школа

автобусное сообщение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Реализация программы закупки школьных автобусов в России будет продолжаться, в текущем году на эти цели выделят 10 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.По его словам, в этом году на закупку школьных автобусов направят также 10 млрд рублей, как и в прошлые годы."На протяжении нескольких лет примерно по 10 млрд мы направляли ежегодно на школьные автобусы - на эту программу. Примерно 11 тысяч штук закупили. Во всяком случае где-то 32 миллиарда за последние три года мы из федерального бюджета на эти цели направили", - рассказал президент.Осенью школьный автопарк Херсонской области пополнится более чем на 100 машин. Читайте также на РИА Новости Крым:Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусовКрым получит новые школьные автобусы и кареты "скорой" — АксеновДетей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), образование в россии, транспорт, общество, школа, автобусное сообщение