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На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублей
На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 16.01.2024
На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублей
Реализация программы закупки школьных автобусов в России будет продолжаться, в текущем году на эти цели выделят 10 млрд рублей. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T20:19
2024-01-16T20:44
новости
владимир путин (политик)
образование в россии
транспорт
общество
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Реализация программы закупки школьных автобусов в России будет продолжаться, в текущем году на эти цели выделят 10 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.По его словам, в этом году на закупку школьных автобусов направят также 10 млрд рублей, как и в прошлые годы."На протяжении нескольких лет примерно по 10 млрд мы направляли ежегодно на школьные автобусы - на эту программу. Примерно 11 тысяч штук закупили. Во всяком случае где-то 32 миллиарда за последние три года мы из федерального бюджета на эти цели направили", - рассказал президент.Осенью школьный автопарк Херсонской области пополнится более чем на 100 машин. Читайте также на РИА Новости Крым:Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусовКрым получит новые школьные автобусы и кареты "скорой" — АксеновДетей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионы
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новости, владимир путин (политик), образование в россии, транспорт, общество, школа, автобусное сообщение
На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублей

Программа закупки школьных автобусов в России продлевается - Путин

20:19 16.01.2024 (обновлено: 20:44 16.01.2024)
 
© Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный автобус
Школьный автобус
© Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Реализация программы закупки школьных автобусов в России будет продолжаться, в текущем году на эти цели выделят 10 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
"Программу нужно продлевать, потому что все задачи в сфере муниципальных и региональных дорог мы пока не решили. А если так, то нужно решить задачу комфортного и безопасного передвижения детей. Но и дороги надо делать", - констатировал президент.
По его словам, в этом году на закупку школьных автобусов направят также 10 млрд рублей, как и в прошлые годы.
"На протяжении нескольких лет примерно по 10 млрд мы направляли ежегодно на школьные автобусы - на эту программу. Примерно 11 тысяч штук закупили. Во всяком случае где-то 32 миллиарда за последние три года мы из федерального бюджета на эти цели направили", - рассказал президент.
Осенью школьный автопарк Херсонской области пополнится более чем на 100 машин.
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НовостиВладимир Путин (политик)Образование в РоссииТранспортОбществоШколаАвтобусное сообщение
 
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