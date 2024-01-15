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В Керченском проливе ветер – переправа работает по погодным условиям

В Керченском проливе ветер – переправа работает по погодным условиям - РИА Новости Крым, 15.01.2024

В Керченском проливе ветер – переправа работает по погодным условиям

В Керченском проливе во второй половине дня усилится ветер, паромы ходят в зависимости от погодных условий, сообщает Росморречфлот.

2024-01-15T09:59

2024-01-15T09:59

2024-01-15T09:59

керченская паромная переправа

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"В проливе действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде", - говорится в официальном Telegram-канале морской службы.По прогнозу Росгидромета, 15 января ветер юго-восточный 6-11 м/с, со второй половины дня юго-западный 6-11 м/с, вечером с порывами до 12-15 м/с, без существенных осадков. Высота волн 0,5-1,0 м, температура воздуха +8...+10 градусов, температура воды в море +3...+4.С начала работы переправы паромы перевезли уже 423 397 пассажиров и 244 212 грузовиков, уточняют в Росморречфлоте. В общей сложности выполнено 7 134 рейса, в том числе за последние сутки – 12.Накануне в пятницу, 12 января, порывы ветра в районе переправы достигали 20 метров в секунду. Синоптики фиксировали снег, налипание мокрого снега и гололедицу.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской транспорт в Севастополе частично восстановил работуДвижение по Крымскому мосту восстановленоКак долго в Крыму продержатся морозы

керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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